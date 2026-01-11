الأخبار
11:34
بعد التهديد.. إسرائيل تقصف كفرحتى (فيديو)
09:39
تضامن معها.. فقص شعره (فيديو)
06:45
إشكال وتضارب بالأيدي.. أين رجال الأمن؟ (فيديو)
15:19
ملاحقات ستطال بعض أصحاب المصارف؟ - شاهد الفيديو
2026-01-10
بطائرة مسيرة.. لحظة استهداف مبنى محافظة حلب! - شاهد الفيديو
محليات
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية القت قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب
2026-01-11 | 09:02
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية القت قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا دون إصابته
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على حي "كروم ابو العلا" شرق بلدة ميس الجبل
مراسل الجديد: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة بليدا في محيط تواجد عمال في البلدة
هزة أرضية تثير قلق اللبنانيين ليلًا.. إليكم التفاصيل
هزة أرضية شعر بها سكان لبنان في مناطق عدة
محليات
14:09
عون: أنا قلت أُبعد شبح الحرب ولم ينته
محليات
14:06
وزارة الصحة: شهيد في الغارة التي استهدفت سيارة في بنت جبيل
محليات
14:04
الرئيس عون: الرئيس نواف سلام هو شريك وليس خصماً وعلاقتي به اكثر من ممتازة
عون: أنا قلت أُبعد شبح الحرب ولم ينته
14:09
وزارة الصحة: شهيد في الغارة التي استهدفت سيارة في بنت جبيل
14:06
الرئيس عون: الرئيس نواف سلام هو شريك وليس خصماً وعلاقتي به اكثر من ممتازة
14:04
الرئيس عون: علاقتي مع الرئيس بري اكثر من ممتازة هناك نقاش وتحاور للوصول الى حلول مشتركة.
14:04
عون عن وجود ضباط لنظام الأسد: نحن على اتصال وتنسيق مع الدولة السورية ولا وجود لهكذا عناصر
13:56
عون: السلاح انتفى دوره وإذا كان هذا السلاح برأي البعض قادر على ردع إسرائيل وتحقيق الانسحاب فأنا معه
13:52
14:04
الرئيس عون: الرئيس نواف سلام هو شريك وليس خصماً وعلاقتي به اكثر من ممتازة
14:06
وزارة الصحة: شهيد في الغارة التي استهدفت سيارة في بنت جبيل
13:31
لقاء الخميسي برسالة مؤثرة عن الصبر وسط أزمة طلاق زوجها
2025-12-31
الرئيس عون: شبح الحرب أصبح بعيداً من دون أن يعني ذلك إقصاءه كلياً
2025-11-21
الرئيس نوّاف سلام رعى مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لبنان الذي نحلم به ليس بعيداً
2026-01-10
في وداع ابنها.. لحظة وصول فيروز الى الكنيسة (فيديو)
13:30
مقدمة النشرة المسائية 11-01-2026
2026-01-10
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2026
2026-01-10
مراسم دفن هلي الرحباني.. الجديد تواكب من بكفيا
2026-01-09
مقدمة النشرة المسائية 09-01-2026
2026-01-09
تصريح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي من عين التينة
2026-01-08
مقدمة النشرة المسائية 08-01-2026
محليات
00:10
هزة أرضية تثير قلق اللبنانيين ليلًا.. إليكم التفاصيل
محليات
00:10
هزة أرضية تثير قلق اللبنانيين ليلًا.. إليكم التفاصيل
عربي و دولي
01:44
إسرائيل تتأهب.. والسبب؟
عربي و دولي
01:44
إسرائيل تتأهب.. والسبب؟
محليات
06:32
رياح عاتية وعواصف رعدية وثلوج على المرتفعات.. استعدوا!
محليات
06:32
رياح عاتية وعواصف رعدية وثلوج على المرتفعات.. استعدوا!
محليات
16:59
هزة أرضية شعر بها سكان لبنان في مناطق عدة
محليات
16:59
هزة أرضية شعر بها سكان لبنان في مناطق عدة
خاص الجديد
06:45
إشكال وتضارب بالأيدي.. أين رجال الأمن؟ (فيديو)
خاص الجديد
06:45
إشكال وتضارب بالأيدي.. أين رجال الأمن؟ (فيديو)
محليات
04:37
حشيشة وكبتاغون وأسلحة.. بيان للجيش
محليات
04:37
حشيشة وكبتاغون وأسلحة.. بيان للجيش
