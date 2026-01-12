الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)

2026-01-12 | 00:58
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;حزب الله&quot; لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)
"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)

جاء في صحيفة المدن:

حزب الله عملياً لم يعد يمانع حصر السلاح بيد الدولة، لكنه في البداية يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب وإعادة الإعمار، ويطرح مسألة الاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني والتي تعني ضمناً التفاهم على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة. وجزء من النقاشات المتجددة حالياً يتصل بإمكان دمج فرق عسكرية من الحزب في الدولة اللبنانية، إضافة إلى الحصول على ضمانات سياسية تحت سقف الطائف، نظراً لعدم رغبة الأطراف الإقليمية والدولية في تعديل الطائف. ولكن من بين الضمانات أو المكتسبات مثلاً، إلى جانب الاستراتيجية الدفاعية، احتمال طرح تفاهم على أن يكون رئيس الأركان من الطائفة الشيعية، أو حصول مداورة في هذه المواقع والمناصب، وربما استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، وتثبيت وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية مثلاً، بالإضافة إلى التفاهم على قانون الانتخاب. وتبقى كل هذه النقاشات خاضعة للتعديل والتغيير، لكن الأهم يبقى هو أن هذه الضمانات ستكون مقابل تغيير الوجهة اللبنانية ككل في سياق إنهاء حالة الصراع مع إسرائيل.
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)

محليات

حزب الله

صحيفة المدن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
على طريق عام الضنية.. حادث سير مروّع وقتيل! (صور)
أميركا "مشغولة" بـ طهران.. و"أجواء سماح" لـ لبنان؟ (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
14:41
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير
14:41
بالفيديو - بحيرة أمطار تشل المرور عند مدخل مخيم البداوي
14:28
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
14:21
بالفيديو - غرق أوتوستراد شكا–طرابلس وتعطل سيارات وسط الطريق
13:23
طرابلس تتحرك… "الفلول" على جدول الحكومة
13:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026