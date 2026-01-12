"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)

جاء في صحيفة المدن:

عملياً لم يعد يمانع حصر السلاح بيد الدولة، لكنه في البداية يطالب بوقف الاعتداءات ، والانسحاب وإعادة الإعمار، ويطرح مسألة الاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني والتي تعني ضمناً التفاهم على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة. وجزء من النقاشات المتجددة حالياً يتصل بإمكان دمج فرق عسكرية من الحزب في ، إضافة إلى الحصول على ضمانات سياسية تحت سقف الطائف، نظراً لعدم رغبة الأطراف الإقليمية والدولية في تعديل الطائف. ولكن من بين الضمانات أو المكتسبات مثلاً، إلى جانب الاستراتيجية الدفاعية، احتمال طرح تفاهم على أن يكون رئيس الأركان من الطائفة الشيعية، أو حصول مداورة في هذه المواقع والمناصب، وربما استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، وتثبيت وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية مثلاً، بالإضافة إلى التفاهم على قانون الانتخاب. وتبقى كل هذه النقاشات خاضعة للتعديل والتغيير، لكن الأهم يبقى هو أن هذه الضمانات ستكون مقابل تغيير الوجهة ككل في سياق إنهاء الصراع مع .