على طريق عام الضنية.. حادث سير مروّع وقتيل! (صور)

وقع حادث سير مروّع على طريق عام محلة كفرشلان بين سيارة من نوع وشاحنة ممّا أدى الى وفاة سائق السيارة "خ.ع" من بلدة "بخعون-حقليت" متأثراً بجراحه فيما فرّ سائق الشاحنة إلى جهة مجهولة.



حيث حضرت فرق الإسعاف والقوى الأمنية إلى المكان وجرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.