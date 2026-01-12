الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

كنعان: لجنة المال تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به

2026-01-12 | 08:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كنعان: لجنة المال تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به
كنعان: لجنة المال تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: "هناك مسؤولية وطنية وضرورة ملحّة لتعزيز موازنة الدفاع المدني لأن لا مبالغ مرصودة له للمهمات على كامل الأراضي اللبنانية".

واضاف بعد اجتماع لجنة المال: "موازنات المحافظات هزيلة ومعيبة "وما بتشغّل دولة وإداراتها"وتأمين الأمن بالحد المقبول يتطلّب تأمين حاجات قوى الأمن الداخلي"، مؤكدًا ان "اللجنة تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به في بعض بنود الموازنة وعند إحالة الحكومة لمشروع عليها الأخذ بالاعتبار امكانات تطبيقه". وختم: "المبالغ المرصودة للانتخابات النيابية "أنجأ تقوم بالواجب" والحاجات أكبر والمؤسسات الدستورية مطالبة بتعبئة النواقص ليكون اللبنانيون على بيّنة من كيفية اجراء الاستحقاق الانتخابي".
مقالات ذات صلة
كنعان: لجنة المال تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به

محليات

كنعان

مجلس النواب

لجنة المال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إشكال بعد غارة كفرحتى.. ما علاقة أمل و"حزب الله"؟ (أسرار نداء الوطن)
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت دراجة في بلدة صديقين الجنوبية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
14:41
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير
14:41
بالفيديو - بحيرة أمطار تشل المرور عند مدخل مخيم البداوي
14:28
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
14:21
بالفيديو - غرق أوتوستراد شكا–طرابلس وتعطل سيارات وسط الطريق
13:23
طرابلس تتحرك… "الفلول" على جدول الحكومة
13:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026