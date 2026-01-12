عاجل
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
بيروت
12
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
13
o
متن
13
o
14:36
روبوت السلحفاة - شاهد الفيديو
13:00
دعمًا للحكومة.. الاف المتظاهرين في طهران - شاهد الفيديو
11:32
5 رؤوس بشرية معلّقة على الشاطئ (شاهد الفيديو)
08:02
إحراق كتب الجغرافيا.. والسبب "فلسطين" (فيديو)
03:37
لجيل التسعينات.. لعبة من الذاكرة بنسخة متطورة (فيديو)
محليات
كنعان: لجنة المال تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به
2026-01-12 | 08:28
A-
A+
كنعان: لجنة المال تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به
قال رئيس
لجنة المال
والموازنة
النائب ابراهيم كنعان
: "هناك مسؤولية وطنية وضرورة ملحّة لتعزيز موازنة الدفاع المدني لأن لا مبالغ مرصودة له للمهمات على كامل الأراضي اللبنانية".
واضاف بعد اجتماع
لجنة المال
: "موازنات المحافظات هزيلة ومعيبة "وما بتشغّل دولة وإداراتها"وتأمين الأمن بالحد المقبول يتطلّب تأمين حاجات
قوى الأمن الداخلي
"، مؤكدًا ان "اللجنة تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به في بعض بنود الموازنة وعند إحالة الحكومة لمشروع عليها الأخذ بالاعتبار امكانات تطبيقه". وختم: "المبالغ المرصودة للانتخابات النيابية "أنجأ تقوم بالواجب" والحاجات أكبر والمؤسسات الدستورية مطالبة بتعبئة النواقص ليكون اللبنانيون على بيّنة من كيفية اجراء
الاستحقاق
الانتخابي".
كنعان: لجنة المال تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به
محليات
كنعان
مجلس النواب
لجنة المال
