كنعان: لجنة المال تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به

قال رئيس والموازنة : "هناك مسؤولية وطنية وضرورة ملحّة لتعزيز موازنة الدفاع المدني لأن لا مبالغ مرصودة له للمهمات على كامل الأراضي اللبنانية".

واضاف بعد اجتماع : "موازنات المحافظات هزيلة ومعيبة "وما بتشغّل دولة وإداراتها"وتأمين الأمن بالحد المقبول يتطلّب تأمين حاجات "، مؤكدًا ان "اللجنة تقوم بما كان يفترض بالحكومة القيام به في بعض بنود الموازنة وعند إحالة الحكومة لمشروع عليها الأخذ بالاعتبار امكانات تطبيقه". وختم: "المبالغ المرصودة للانتخابات النيابية "أنجأ تقوم بالواجب" والحاجات أكبر والمؤسسات الدستورية مطالبة بتعبئة النواقص ليكون اللبنانيون على بيّنة من كيفية اجراء الانتخابي".