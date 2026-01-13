عاجل
الممثلة السورية نادين خوري ضيفة نيشان في حلقة جديدة من Neshan X تتابعونها الليلة عند الساعة 21:30 على الجديد
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
محليات

العاصفة تشتدّ.. كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟

2026-01-13
العاصفة تشتدّ.. كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟

يشهد لبنان يومًا شتويًا قاسيًا، حيث يسيطر طقس عاصف وبارد على مختلف المناطق، مع أمطار غزيرة تتساقط على فترات، مترافقة مع عواصف رعدية ورياح قوية.

 

وبحسب التقديرات الجوية، تنشط الرياح بشكل ملحوظ في معظم المناطق، مع هبات قوية قد تؤدي إلى أضرار موضعية، فيما يكون البحر هائجًا إلى شديد الهيجان، ما يشكّل خطرًا على الملاحة البحرية. كما يُتوقع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات، يؤدي إلى تدنّي مستوى الرؤية.

 

وتساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية، لا سيما في السلسلة الشرقية والشمالية، مع احتمال امتدادها إلى ارتفاعات أدنى خلال ساعات الليل، بالتزامن مع اشتداد موجة البرد، وسط أجواء شديدة البرودة في المناطق الجبلية والداخلية.

 

وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، مع طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، على أن تبدأ حدة الأمطار بالتراجع تدريجيًا مساءً، مع استمرار الأجواء غير المستقرة.

 

التوقعات للأيام المقبلة:

 

الأربعاء: طقس غائم جزئيًا إلى غائم، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكنها تبقى دون المعدلات الموسمية، واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة.

 

الخميس: غيوم متفرقة مع احتمال رذاذ خفيف، وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

 

الجمعة: طقس مستقر نسبيًا وغائم جزئيًا من دون تغيّر ملحوظ في درجات الحرارة.

 

السبت: غائم جزئيًا مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة، لا سيما في المناطق الشمالية.

محليات

العاصفة

الطقس

لبنان

بالفيديو.. الثلوج تُغطّي ضهر البيدر
التحكم المروري: يُرجى من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفادياً للانزلاقات والصدامات المرورية

تجاوز حدود الوقاحة والسيادة.. قاسم هاشم يرد على وزير الخارجية
09:51

تجاوز حدود الوقاحة والسيادة.. قاسم هاشم يرد على وزير الخارجية

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن كلام وزير الخارجية يوسف رجي لا يثير الريبة والخشية فحسب بل تجاوز حدود الوقاحة واكثر من ذلك ووصل لتبرير العدوان الاسرائيلي على لبنان وهذا موقف تجاوز لحدود السلطة والسيادة وطعن للكرامة الوطنية.

أمن الطاقة في لبنان محور لقاء عيسى وحايك
أمن الطاقة في لبنان محور لقاء عيسى وحايك

شدّد السفير الأميركي ميشال عيسى على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود لبنان لتحديث قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الشركات الأميركية في موقع مؤهل لتقديم الخبرات والتكنولوجيا، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

بعد بيروت.. ألواح طائرة في صيدا - شاهد الفيديو
10:06
تجاوز حدود الوقاحة والسيادة.. قاسم هاشم يرد على وزير الخارجية
09:51
أمن الطاقة في لبنان محور لقاء عيسى وحايك
09:34
مراسل الجديد: قطع طريق ترشيش- زحلة في هذه الأثناء من قبل قوى الامن منعاً لحصول اي انزلاقات وحوادث
09:27
مراسل الجديد: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
09:24
مراسل الجديد: انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل جراء السيول
09:07
