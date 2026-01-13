العاصفة تشتدّ.. كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟

وبحسب التقديرات الجوية، تنشط الرياح بشكل ملحوظ في معظم المناطق، مع هبات قوية قد تؤدي إلى أضرار موضعية، فيما يكون البحر هائجًا إلى شديد الهيجان، ما يشكّل خطرًا على الملاحة البحرية. كما يُتوقع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات، يؤدي إلى تدنّي مستوى الرؤية.

وتساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية، لا سيما في السلسلة الشرقية والشمالية، مع احتمال امتدادها إلى ارتفاعات أدنى خلال ساعات الليل، بالتزامن مع اشتداد موجة البرد، وسط أجواء شديدة البرودة في المناطق الجبلية والداخلية.

وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، مع طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، على أن تبدأ حدة الأمطار بالتراجع تدريجيًا مساءً، مع استمرار الأجواء غير المستقرة.

التوقعات للأيام المقبلة:

الأربعاء: طقس غائم جزئيًا إلى غائم، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكنها تبقى دون المعدلات الموسمية، واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الخميس: غيوم متفرقة مع احتمال رذاذ خفيف، وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

الجمعة: طقس مستقر نسبيًا وغائم جزئيًا من دون تغيّر ملحوظ في درجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيًا مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة، لا سيما في المناطق الشمالية.