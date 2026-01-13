بالفيديو.. الثلوج تُغطّي ضهر البيدر

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن كلام وزير الخارجية يوسف رجي لا يثير الريبة والخشية فحسب بل تجاوز حدود الوقاحة واكثر من ذلك ووصل لتبرير العدوان الاسرائيلي على لبنان وهذا موقف تجاوز لحدود السلطة والسيادة وطعن للكرامة الوطنية.
شدّد السفير الأميركي ميشال عيسى على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود لبنان لتحديث قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الشركات الأميركية في موقع مؤهل لتقديم الخبرات والتكنولوجيا، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.