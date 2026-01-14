عاجل
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
تسجيل الدخول
14:00
مدعى عليه في ملف المرفأ.. هل يصبح مديرا عاما للجمارك؟
07:43
الحرس الثوري.. من هم وما هي قدراتهم؟ (فيديو)
03:07
رسالة من جندي إيراني لترامب (فيديو)
2026-01-13
لطلاب الطب.. رسالة "سيئة" من ماسك وأخوانه - شاهد الفيديو
2026-01-13
بين لبنان وسوريا انهيار جسر حدودي - شاهد الفيديو
محليات
بعد كلامه عن "حق إسرائيل بتوجيه الضربات".. "مساءلة" لرجي (البناء)
2026-01-14 | 00:55
A-
A+
بعد كلامه عن "حق إسرائيل بتوجيه الضربات".. "مساءلة" لرجي (البناء)
جاء في اسرار صحيفة "البناء"
تسبّب كلام
وزير الخارجية
يوسف
رجّي عن حق "
إسرائيل
" بتوجيه ضربات للبنان ما لم يتمّ نزع سلاح
حزب الله
بتشاور رئاسيّ حول كيفية حل معضلة وجود سياسة خارجية للحكومة غير منضبطة برؤية الدولة، كما حدّدها خطاب
القسم
والبيان الوزاريّ والقرارات الحكوميّة وتصريحات رئيسي الجمهورية والحكومة وكلّها تصبّ في خانة تحميل
الاحتلال
مسؤوليّة تعطيل انتشار الجيش جنوب الليطاني حتى الحدود وتمّ التداول بفكرة صدور موقف يؤكد رؤية الحكومة، عندما يصدر عن الوزير كلام مثل الذي أثار الأزمة، بينما عرضت فكرة مناقشة الوزير بما قاله داخل
مجلس الوزراء
والتصويت على نص يُعتمد في
التعبير عن
موقف الحكومة ومطالبة الوزير الالتزام به، بينما يتجه عدد من النواب إلى مساءلة الوزير عن مواقفه في أول جلسة نيابيّة
.
سلاح "حزب الله".. بين عراقجي ورجي!
حراك "أميركي أوروبي عربي" لاحتواء تصعيد "الحزب" شمال الليطاني (البناء)
أول تعليق لترامب بعد الضربات على "داعش"
بعد كلامه عن "حق إسرائيل بتوجيه الضربات".. "مساءلة" لرجي (البناء)
محليات
يوسف رجي
وزير الخارجية
لبنان
اسرائيل
السفير المصري: لا اجندة للخماسية.. ولهذا السبب أطلّت من السرايا أخيراً (النهار)
تحرّك سياسي لاحتواء غضب "الحزب" بعد توصيف "الجماعات المسلّحة" (نداء الوطن)
15:11
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
15:11
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
15:04
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
15:04
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
14:25
إيطاليا تحث مواطنيها على مغادرة إيران
14:25
إيطاليا تحث مواطنيها على مغادرة إيران
محليات
15:11
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
عربي و دولي
15:05
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
محليات
15:04
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
15:11
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
15:04
إيطاليا تحث مواطنيها على مغادرة إيران
14:25
رويترز: الولايات المتحدة تحصل على أول صفقة نفط فنزويلية بقيمة 500 مليون دولار
14:12
رويترز: الولايات المتحدة تحصل على أول صفقة نفط فنزويلية بقيمة 500 مليون دولار
14:12
مدعى عليه في ملف المرفأ.. هل يصبح مديرا عاما للجمارك؟
14:00
2026-01-06
عن استهداف خربة سلم.. الجيش الإسرائيلي يزعم
10:00
"أ ف ب": السفارة الأميركية في السعودية تحض موظفيها على توخي "مزيد من الحذر"
07:19
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
2025-11-21
في الاستقلال.. كلام لقائد الجيش: هذا ما نفعله في الجنوب!
2026-01-10
لحظة خروج فيروز من الكنيسة بعد انتهاء صلاة الجنازة عن راحة نفس نجلها هلي (فيديو)
2026-01-13
رويترز عن مسؤول إسرائيلي: التقدير لدينا أن ترامب اتخذ قرار التدخل في إيران إلا أن نطاقه وتوقيته غير واضحين
