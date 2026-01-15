عاجل
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
6 o
AlJadeedTv
الجنوب
13 o
AlJadeedTv
الشمال
13 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
10 o
AlJadeedTv
كسروان
12 o
AlJadeedTv
متن
12 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

عيسى: وتيرة العمل هنا سريعة ويجب العودة إلى العمل بشكل طبيعي مع ضرورة عودة الأموال إلى خزينة الدولة

2026-01-15 | 04:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عيسى: وتيرة العمل هنا سريعة ويجب العودة إلى العمل بشكل طبيعي مع ضرورة عودة الأموال إلى خزينة الدولة
عيسى: وتيرة العمل هنا سريعة ويجب العودة إلى العمل بشكل طبيعي مع ضرورة عودة الأموال إلى خزينة الدولة
مقالات ذات صلة
عيسى: وتيرة العمل هنا سريعة ويجب العودة إلى العمل بشكل طبيعي مع ضرورة عودة الأموال إلى خزينة الدولة

محليات

وتيرة

العمل

سريعة

العودة

العمل

طبيعي

ضرورة

الأموال

خزينة

الدولة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السفير الأميركي لمراسلة الجديد "البور بجنن.. وفيه تقدم" (شاهد الفيديو)
السفير الأميركي ميشال عيسى بعد جولته في مرفأ بيروت: سنواصل بذل أقصى الجهود لتقديم الدعم الكامل وتلبية احتياجات المرفأ وأنا فخور بوجودي هنا

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
10:42
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
10:40
مراسلة الجديد: سيتم استجواب الشيخ خالد السبسبي بجرمي تضليل التحقيق وإعطاء افادة كاذبة في 20 كانون الثاني أيضاً
10:22
مراسلة الجديد: قاضية التحقيق الاول في بيروت تحدد يوم 20 كانون الثاني المقبل موعدا لاستجواب كل من الموقوف الشيخ خلدون عريمط ونجله محمد ومصطفى الحسيان ( الامير الوهمي ) في جرائم المواد 392 و288 و331و و6
10:22
جلسة مجلس الوزراء في السراي.. مراسل الجديد ينقل الأجواء
10:15
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان يلتقي النائب ميشال معوض
10:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026