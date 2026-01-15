"الحملة على رجي في غير مكانها".. تعليق من نائب "قواتي"!

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إلى أنّ "الحملة التي تُشنّ على رجي غير مستغربة وفي غير مكانها"، داعيًا الممانعة إلى "التركيز على قراءة ما تضمّنه اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته الحكومة في 27 تشرين الثاني 2024".

وفي حديث صحفي، أشار إلى أن " الممانعة يوجّه غضبه إلى الوزير رجي لأنه يملك قراءة رسمية لهذا الاتفاق، فحرف الأنظار عن المشكلة الأساسية عبر افتعال حرب كونية ضد وزير في الحكومة ليس أبداً في مكانه".



وقال: "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يناديان بحصرية السلاح ويؤكدان أن هذا السلاح لم يعد له أي دور ولا حتى وظيفة في الردع".



واستهجن عقيص "الغضب الذي يتعرض له رجي"، مشيرًا إلى أن "الأمر نفسه طُبّق على رئيس الجمهورية الذي لم يسلم من هذا الهجوم"، معتبرًا أن "محور الممانعة يحاول، من خلال افتعال الحروب الداخلية، حرف الأنظار عن الحرب التي يهدد بها ".



وأكد أنه "إذا استمر محور الممانعة في تقديم هذه الخاطئة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، فإن ذلك سيورّط لبنان في حرب مدمّرة".