محليات
مصباح رئيسًا للمجلس الأعلى للجمارك
2026-01-15 | 10:39
A-
A+
مصباح رئيسًا للمجلس الأعلى للجمارك
عيّن
مجلس الوزراء
العميد مصباح
الخليل
رئيسًا للمجلس الأعلى للجمارك، كما عيّن غراسيا قزي مديرةً عامةً للجمارك. كذلك، جرى تعيين كلّ من شربل ولؤي
الحاج شحادة
عضوين في
المجلس الأعلى للجمارك
.
وكان
مجلس الوزراء
قد التأم عصر
اليوم
برئاسة
نواف سلام
في السراي الحكومي.
مصباح رئيسًا للمجلس الأعلى للجمارك
محليات
لبنان
السراي
مجلس الوزراء
جمارك
