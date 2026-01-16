الأخبار
محليات

اسرائيل تتسابق مع الجيش اللبناني ( الشرق الاوسط)

2026-01-16 | 00:51
اسرائيل تتسابق مع الجيش اللبناني ( الشرق الاوسط)
اسرائيل تتسابق مع الجيش اللبناني ( الشرق الاوسط)

كتبت صحيفة الشرق الاوسط:

قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن وحدات الجيش «وصلت إلى المبنى الأول وفتشته، ولم تعثر فيه على أي أسلحة أو وسائل قتالية»، مضيفاً أن وحدات الجيش «لم تستطع أن تفتش المنزل الثاني؛ لأن المهلة كانت قصيرة جداً، وتم استهدافه».

وقال المصدر إن الجيش «لم يقصر بتاتاً في تفتيش المنازل، وينسق مع الميكانيزم (لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار) ويجري اتصالاته سريعاً، لكن إسرائيل لا تستمهل، بدليل أنها في إنذارات الأسبوع الماضي، لم يُسمح لنا بتفتيش المواقع المهددة، وكانت المهلة قصيرة جداً رغم طلبنا من (الميكانيزم) مهلة للتفتيش، مما يمنعنا من الوجود في المبنى المستهدف»، لافتاً إلى أن الجيش «أبلغ قبل عشر دقائق من استهداف موقع تعرض لإنذار في بلدة عين التينة في البقاع الأسبوع الماضي، ليتمكن من إخلاء موقعه العسكري القريب من موقع الاستهداف».

وقال المصدر: «ساهم تحرك الجيش في الأسابيع الماضية، بالكشف عن المنشآت بالتنسيق والمتابعة مع الميكانيزم، في منع استهداف منازل بعدما ثبت خلوها من أي وسائل قتالية، وانكشفت مزاعم إسرائيلية على هذا الصعيد… أعتقد أنه لهذا السبب، لا تمنحنا إسرائيل فرصة لتفتيش المنازل المهددة، وتسارع إلى قصفها».
لبنان

الجيش اللبناني

على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
05:31
إطلاق النار والاتجار بالأسلحة… الجيش يداهم منازل 4 مطلوبين
05:16
بالصور - حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليونانية للجيش
04:24
منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل
04:14
بالدراجة والسلاح.. عملية سلب في الأشرفية - شاهد الفيديو
04:02
حول رواتب العسكريين… اجتماع أمني برئاسة الرئيس عون
03:53
