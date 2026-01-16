بعد القاء قنبلة قرب جنودها.. اليونيفيل تحذر

صدر عن "اليونيفيل" الآتي:

"أمس، أثناء تنفيذ دورية مُخطّط لها قرب منطقة ، تلقّى جنود حفظ السلام تحذيرًا من السكان المحليين بشأن خطرٍ مُحتمل في أحد المنازل، حيث عثروا على عبوة ناسفة موصولة بسلك تفجير.



وعلى إثر ذلك، قام جنود حفظ السلام بتطويق المنطقة واستعدّوا لتفتيش منزلٍ آخر، إلا أنّه بعد وقتٍ قصير، أقدمت طائرة مُسيّرة كانت تحلّق في الأجواء على إلقاء على بُعد نحو 30 مترًا من موقع الجنود.



وعلى الفور، أرسلت قوات اليونيفيل طلبًا بوقف إطلاق النار إلى ، ولحسن الحظ لم تُسجّل أي إصابات.



إنّ مثل هذه الأنشطة التي يقوم بها جيش الدفاع على الأراضي تُعرّض المدنيين المحليين للخطر، وتُشكّل انتهاكًا لقرار رقم 1701.



مرةً أخرى، نُذكّر جيش الدفاع الإسرائيلي بواجبه في ضمان جنود حفظ السلام ووقف أي أعمال قد تُعرّضهم للخطر. إنّ أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701، وتُقوّض الاستقرار الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه".