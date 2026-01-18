الأخبار
محليات

"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!

2026-01-18 | 03:56
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 05-12-2025، ادّعى المدعو ع. ع. (مواليد عام 1975، لبناني)، وهو صاحب إحدى الشركات في محلة جونية، فقدان مبلغ مالي قدره خمسمئة ألف دولار أميركي من داخل شركته.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورّطين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، جرى الاشتباه بقيام محاسب الشركة، المدعو:

-ا. خ. (مواليد عام 1979، لبناني)

 باختلاس المبلغ المذكور، حيث كان متواريًا عن الأنظار.

بتاريخ 11-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة تابعة للشعبة من توقيفه في محلة الكسليك.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه بتاريخ 3-12-2025 على اختلاس مبلغ مالي قدره نحو خمسمئة ألف دولار أميركي من داخل الشركة المذكورة في محلة جونية، مستغلًّا عمله فيها بصفة محاسب.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
 
