وزيرة التربية تزور المدرسة اللبنانية في قطر

تتابع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة كرامي زيارتها إلى ، وقد زارت المدرسة في قطر وهي إحدى أعرق ، ورافقها في الزيارة في بلال ومديرة مكتب مايا مداح ، وأعضاء مجلس أمناء المدرسة.

وكانت في استقبالهم المديرة العامة للمدرسة السيدة نورما ديماسا وأعضاء والتعليمية.



وجالت في ارجاء المدرسة وقاعاتها ودخلت الصفوف وتحدثت إلى المتعلمين. واطلعت من الإدارة على مسار نشاطاتها التعليمية.



وهنأت الوزيرة الإدارة والأسرة التربوية على أداء المدرسة التي تسعى إلى الحفاظ على الهوية الثقافية ، مع ترسيخ قيم الانتماء، والتميز الأكاديمي، والتفاعل الإيجابي.

ووجهت الوزيرة الشكر إلى التي ترعى هذه المدرسة النموذجية وتدعمها لتقوم برسالتها التربوية على اعلى المستويات.