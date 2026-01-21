وزيرة التربية تزور المدرسة اللبنانية في قطر

وكانت في استقبالهم المديرة العامة للمدرسة السيدة نورما ديماسا وأعضاء الهيئة الإدارية
والتعليمية.
وجالت الوزيرة
في ارجاء المدرسة وقاعاتها ودخلت الصفوف وتحدثت إلى المتعلمين. واطلعت من الإدارة على مسار نشاطاتها التعليمية.
وهنأت الوزيرة الإدارة والأسرة التربوية على أداء المدرسة التي تسعى إلى الحفاظ على الهوية الثقافية اللبنانية
، مع ترسيخ قيم الانتماء، والتميز الأكاديمي، والتفاعل الإيجابي.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى دولة قطر
التي ترعى هذه المدرسة النموذجية وتدعمها لتقوم برسالتها التربوية على اعلى المستويات.