أمطار أم ارتفاع في الحرارة؟ إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة

-الطقس المتوقع في :

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح جنوب البلاد محملة بالغبار، وتصل سرعتها ليلا الى 50 كلم/س.

الخميس:

غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا لحدود ال 65 كلم/س، وتكون محملة بالغبار. ترتفع نسبة الرطوبة ابتداء من الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار خفيفة متفرقة موحلة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد ليلا في المناطق الجنوبية والداخلية، مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2000.

الجمعة:

غائم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانا، وتهطل أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، مع حدوث برق ورعد. من المتوقع حدوث انفراجات اعتبارا الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

السبت:

غائم جزئيا الى غائم، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة أحيانا، مع احتمال حدوث برق ورعد، بخاصة خلال فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر. تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، ويستقر الطقس تدريجا.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 13 درجة ، في الداخل من 2 الى 15 درجة.