4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الميكانيزم مجمد والتصعيد عائد؟… لبنان يراقب بقلق

2026-01-21 | 12:53
الميكانيزم مجمد والتصعيد عائد؟… لبنان يراقب بقلق
الميكانيزم مجمد والتصعيد عائد؟… لبنان يراقب بقلق

بالتزامن مع دخول لجنة الميكانيزم الى الثلاجة والتي تفرملت اجتماعاتها من دون تاريخ واضح لعقد اي جتماع مقبل صعدت اسرائيل من عملياتها وعادت الى موجة الانذارات التي توسعت اليوم وطالت الغارات العنيفة شمال الليطاني.

وتقول مصادر سياسية للجديد  إن نقاشا يجري للبحث عن سبل استكمال التفاوض  بعدما اعلنت اسرائيل تعليق العمل بالميكانيزم.
وتضيف انه حتى الساعة فان الموقف اللبناني الرسمي هو ان لا بديل عن الميكانيزم ولبنان متمسك بمسار التفاوض.
وقد توقفت المصادر السياسية عند الغارات العنيفة التي نفذتها اسرائيل في اكثر من منطقة في رسالة واضحة بامكانية عودة التصعيد والاستهدافات العنيفة في الجنوب خصوصا ان معظم الغارات طالت مناطق شمال الليطاني ووصلت الى مقربة من مدينة صيدا.
وكان لافتا البيان الذي اصدرته قيادة الجيش تعليقا على هذه الخروقات واشارت فيه  الى  استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان، مستهدفة مباني ومنازل مدنية في  مناطق عدة ، آخرها في قرى الجنوب، في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه ولاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار ١٧٠١واكدت ان هذه الاعتداءات تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته، وتؤدي إلى ترهيب المدنيين وتوقع شهداء وجرحى بينهم، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها. كما ينعكس ذلك سلبا على الاستقرار في المنطقة.
وفي سياق اخر وبمواجهة الحملة التي يتعرض لها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على وسائل التواصل الاجتماعي وبعدما تبين الدعم السعودي للعهد ولرئيس الجمهورية والذي تظهر من خلال مواقف الامير يزيد بن فرحان امام زواره  لفت الاتصال الذي اجراه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قبل ايام بالرئيس جوزاف واستتبعه بتغريدة عبر منصة اكس اشادت بمواقفه  والزيارة التي قام بها النائب جبران باسيل الى القصر الجمهوري حيث اشار الى تفاهم حول عدد من المواضيع أبرزها أهمية وحدة الدول، ووحدة السلاح في لبنان.
واكدت مصادر سياسية للجديد  انه لا يمكن فصل هاتين الخطوتين عن مساعي المملكة بدعم العهد خصوصا ان الامير يزيد وسع من مروحة لقاءاته النيابية وعبر في جميعها على الاشادة بمواقف عون.
وفي هذا الاطار برز ايضا الزيارة التي قام بها السفير السعودي وليد بخاري الى وزارة الخارجية  وهي زيارة دعم لمواقفه بعد الحملة التي تعرض لها واشادة بدوره وجهوده.
الميكانيزم مجمد والتصعيد عائد؟… لبنان يراقب بقلق

محليات

التفاوص

الجنوب

التصعيد

السفير سيمون كرم: ما تطالب به إسرائيل "شديد القسوة"
بعد كلمة عون… الفجوة بينه وبين الحزب تتسع (الجمهورية)

وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب
14:21

وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب

أدانت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الجنوب، وما خلّفته من مآسٍ جسيمة بحق المدنيين".

14:21

وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب

أدانت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الجنوب، وما خلّفته من مآسٍ جسيمة بحق المدنيين".

"قوة حزب الله ليست بالباليستي".. وهكذا تخطط إسرائيل! (فيديو)
14:48
وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب
14:21
القاضي البيطار يسجّل هدفاً في مرمى خليل وزعيتر (تقرير)
14:11
مراسل الجديد: غارات تستهدف محيط بلدة حوش السيد علي قرب الهرمل داخل الأراضي السورية
14:11
بعد الغارات.. مرقص يتصل بالصحافيين
13:14
معوض يدين "حملة التخوين" التي تستهدف رئيس الجمهورية
12:49
