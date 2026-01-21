الميكانيزم مجمد والتصعيد عائد؟… لبنان يراقب بقلق

وتقول مصادر سياسية للجديد إن نقاشا يجري للبحث عن سبل استكمال التفاوض بعدما اعلنت اسرائيل تعليق العمل بالميكانيزم.

وتضيف انه حتى الساعة فان الموقف اللبناني الرسمي هو ان لا بديل عن الميكانيزم ولبنان متمسك بمسار التفاوض.

وقد توقفت المصادر السياسية عند الغارات العنيفة التي نفذتها اسرائيل في اكثر من منطقة في رسالة واضحة بامكانية عودة التصعيد والاستهدافات العنيفة في الجنوب خصوصا ان معظم الغارات طالت مناطق شمال الليطاني ووصلت الى مقربة من مدينة صيدا.

وكان لافتا البيان الذي اصدرته قيادة الجيش تعليقا على هذه الخروقات واشارت فيه الى استمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد ، مستهدفة مباني ومنازل مدنية في مناطق عدة ، آخرها في قرى الجنوب، في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه ولاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار ١٧٠١واكدت ان هذه الاعتداءات تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته، وتؤدي إلى ترهيب المدنيين وتوقع شهداء وجرحى بينهم، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها. كما ينعكس ذلك سلبا على الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق اخر وبمواجهة الحملة التي يتعرض لها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على وسائل التواصل الاجتماعي وبعدما تبين الدعم السعودي للعهد ولرئيس الجمهورية والذي تظهر من خلال مواقف الامير يزيد بن فرحان امام زواره لفت الاتصال الذي اجراه رئيس حزب سمير جعجع قبل ايام بالرئيس جوزاف واستتبعه بتغريدة عبر منصة اكس اشادت بمواقفه والزيارة التي قام بها النائب الى القصر حيث اشار الى تفاهم حول عدد من المواضيع أبرزها أهمية وحدة الدول، ووحدة السلاح في لبنان.

واكدت مصادر سياسية للجديد انه لا يمكن فصل هاتين الخطوتين عن مساعي المملكة بدعم العهد خصوصا ان الامير يزيد وسع من مروحة لقاءاته النيابية وعبر في جميعها على الاشادة بمواقف

وفي هذا الاطار برز ايضا الزيارة التي قام بها السفير السعودي وليد بخاري الى وزارة الخارجية وهي زيارة دعم لمواقفه بعد الحملة التي تعرض لها واشادة بدوره وجهوده.