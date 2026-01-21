مراسل الجديد: غارات تستهدف محيط بلدة حوش السيد علي قرب الهرمل داخل الأراضي السورية

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الوقائع الميدانية جراء العدوان الجوي الإسرائيلي الذي إستهدف مساء اليوم بلدات قناريت ، الخرايب ، الكفور ، جرجوع وأنصار ، وأعطى توجيهاته للأجهزة المختصة في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية ومكتب الخدمات الاجتماعية في حركة أمل والمجالس البلدية المعنية بوضع كل إمكاناتها بتصرف عشرات العائلات التي دمرت منازلها وأصبحت بلأ مأوى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان .