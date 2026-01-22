عاجل
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
01:58
صباحاً في قناريت.. مشاهد صادمة توثّق حجم الدمار (شاهد الفيديو)
05:51
عمو عادل.. شيف وأكثر - شاهد الفيديو
2026-01-21
بالفيديو - استهداف سيارة على طريق الزهراني
2026-01-20
ما الذي يخفيه ماكرون خلف نظارته؟ - شاهد الفيديو
2026-01-20
كذبة غرينلاند وحجمها الحقيقي (شاهد الفيديو)
محليات
إسرائيل تضغط مجدداً على الحكومة.. و"ميكانيزم" جديدة؟! (الأخبار)
2026-01-22 | 00:20
A-
A+
إسرائيل تضغط مجدداً على الحكومة.. و"ميكانيزم" جديدة؟! (الأخبار)
قال مصدرٌ مطّلع لصحيفة
الأخبار
، إنّ "المواقع المستهدفة في الجنوب أمس، لم تُبلّغ بها
إسرائيل
لجنة الميكانيزم مسبقاً، ولم تُدرج ضمن المواقع التي طُلب من
الجيش اللبناني
الكشف عليها، كما حصل في حالات سابقة جنوب
الليطاني
وشماله".
وبحسب المصدر، "تهدف
الغارات
الأخيرة
، التي تتركّز في منطقة شمالي
الليطاني
، إلى ممارسة ضغط مباشر على الحكومة لإقرار خطة سحب السلاح في هذه المنطقة، كما يهدف التصعيد إلى إجبار
لبنان
على الموافقة على الانخراط في ميكانيزم ثلاثي جديد يضمّ لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، ويقوم على مفاوضات مباشرة بين لبنان والعدو برعاية أميركية".
مقالات ذات صلة
إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني: إبحثوا عن الأسلحة في المنازل!
إضغطوا على الرابط أدناه وشاركونا اجوبتكن مع هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد على منصة X
سينيسي يضغط للانتقال شتاءً وبرشلونة يضع شرطا واحدا
إسرائيل تضغط مجدداً على الحكومة.. و"ميكانيزم" جديدة؟! (الأخبار)
محليات
صحيفة الأخبار
ميكانيزم
العودة الى الأعلى
"قطيعة" بين الرئيس عون و"حزب الله".. وتحذير من نار الشارع! (نداء الوطن)
إستياء جنوبي من "حزب الله"! (أسرار نداء الوطن)
اقرأ ايضا في محليات
04:20
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
04:20
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
04:15
من قناريت… مراسل الجديد يعاين الأضرار بعد الغارات أمس
04:15
من قناريت… مراسل الجديد يعاين الأضرار بعد الغارات أمس
04:12
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
04:12
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
يحدث الآن
خاص الجديد
04:20
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
محليات
04:15
من قناريت… مراسل الجديد يعاين الأضرار بعد الغارات أمس
خاص الجديد
04:12
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
اخترنا لك
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
04:20
من قناريت… مراسل الجديد يعاين الأضرار بعد الغارات أمس
04:15
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
04:12
سلام: ملاحظات الصندوق ليست إملاءات فنحن في مسار تفاوضي مع الصندوق وأنا واثق من أننا سنتمكن من إيجاد حلول مناسبة للمسائل التي أبدى الصندوق ملاحظات بشأنها
04:01
سلام: بالنسبة لتعليقات صندوق النقد على مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع فإن كلمة «رفض» مبالغ فيها
04:00
بعد تقرير "الجديد" وبتوجيه من وزير الصحة.. مداهمات في البقاع!
03:41
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-01-20
رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
2025-12-13
حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي لبعضهما بعد عام على طلاقهما
2026-01-14
عن القرار بحق الجماعة الاسلامية.. "حزب الله" يصدر بياناً!
2026-01-06
لبنان تلقى رسائل.. والهجوم المحتمل: غارات مُركّزة وإنزالات؟ (نداء الوطن)
03:21
جمهور فرايبورغ يقاطع فريقه بسبب الفريق الاسرائيلي
2026-01-21
حلفاء واشنطن في لبنان خائفون.. فما علاقة إيران وسوريا؟ (الديار)
بالفيديو
بالفيديو
13:09
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2026
2026-01-20
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:17
إستياء جنوبي من "حزب الله"! (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:17
إستياء جنوبي من "حزب الله"! (أسرار نداء الوطن)
عربي و دولي
01:48
بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!
عربي و دولي
01:48
بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!
محليات
04:36
أمطار أم ارتفاع في الحرارة؟ إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة
محليات
04:36
أمطار أم ارتفاع في الحرارة؟ إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة
عربي و دولي
05:30
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
عربي و دولي
05:30
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
محليات
02:54
بعد تقرير "الجديد".. قوى الأمن تضبط مستودعيْ دجاج فاسد!
محليات
02:54
بعد تقرير "الجديد".. قوى الأمن تضبط مستودعيْ دجاج فاسد!
محليات
00:28
"قطيعة" بين الرئيس عون و"حزب الله".. وتحذير من نار الشارع! (نداء الوطن)
محليات
00:28
"قطيعة" بين الرئيس عون و"حزب الله".. وتحذير من نار الشارع! (نداء الوطن)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026