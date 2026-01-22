وأضافت المصادر أنه "بعدما استشعر الحزب عجز حملات الترهيب السياسي عن كسر إرادة العهد أو ثنيه عن التمسك بسحب السلاح غير الشرعي، انتقل من "البلطجة الكلامية" إلى تحريك الشارع، في محاولة لفرض معادلات ميدانية بائسة شهدت بيروت
في السابق فصولًا منها".
ووجهت مصادر أمنية
عبر "نداء الوطن" تحذيرًا شديد اللهجة من مقامرة اللعب بنار الشارع، مؤكدة أن أي محاولة للإخلال بالأمن سترتد على محركيها، ولن تزيد الدولة إلا إصرارًا على بسط سلطتها.
وأوضحت المصادر أن "التواصل الثابت والمستمر قائم بين الرئيس عون
ورئيس مجلس النواب نبيه بري
، في إطار ما تحكمه المواقع الدستورية والعلاقة الممتازة بين الرئيسين"، أما مصير أي حوار ثنائي مع "حزب الله
"، فيبقى رهن الأيام المقبلة، ولا سيما بعد أن تكون الرسائل الإعلامية المتشنجة لجماعة "الممانعة" قد استُنفدت".