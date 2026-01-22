"قطيعة" بين الرئيس عون و"حزب الله".. وتحذير من نار الشارع! (نداء الوطن)

كشفت مصادر سياسية لـ "نداء الوطن" أن "العلاقة بين قصر بعبدا وحارة حريك بلغت حد القطيعة، مؤكدة غياب أي شكل من أشكال التواصل بين الجانبين منذ اندلاع الأزمة ، التي فجّرها هجوم لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على رئيس الجمهورية والحكومة".



وأضافت المصادر أنه "بعدما استشعر الحزب عجز حملات الترهيب السياسي عن كسر إرادة العهد أو ثنيه عن التمسك بسحب السلاح غير الشرعي، انتقل من "البلطجة الكلامية" إلى تحريك الشارع، في محاولة لفرض معادلات ميدانية بائسة شهدت في السابق فصولًا منها".



ووجهت مصادر عبر "نداء الوطن" تحذيرًا شديد اللهجة من مقامرة اللعب بنار الشارع، مؤكدة أن أي محاولة للإخلال بالأمن سترتد على محركيها، ولن تزيد الدولة إلا إصرارًا على بسط سلطتها.



وأوضحت المصادر أن "التواصل الثابت والمستمر قائم بين ورئيس ، في إطار ما تحكمه المواقع الدستورية والعلاقة الممتازة بين الرئيسين"، أما مصير أي حوار ثنائي مع " "، فيبقى رهن الأيام المقبلة، ولا سيما بعد أن تكون الرسائل الإعلامية المتشنجة لجماعة "الممانعة" قد استُنفدت".