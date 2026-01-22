"مجلس مدني اسرائيلي - لبناني مشترك وتحكّم بحركة الجيش".. اسرائيل تشترط! (المدن)

كشفت معلومات صحيفة المدن، أن "المخاوف تبرز من الشروط القاسية، سواء كانت أم سياسية أم اقتصادية، وفي الوقت الذي يصر فيه على ضرورة إعادة الجنوب، ويتمسك إلى أبعد الحدود بمسألة عودة السكان المهجرين إلى منازلهم وقراهم، فإن ذلك يأتي كرد على كل المداولات الإسرائيلية والأفكار المطروحة، لا سيما في ظل التداول بأفكار إسرائيلية تتعلق بخلق منطقة بعمق 10 كلم في الجنوب اللبناني، تكون عازلة، في حين تسميها واشنطن منطقة اقتصادية، على أن تُدار عبر "مجلس مدني إسرائيلي لبناني مشترك"، بإشراف لجنة دولية يكون الأساس فيها هو ، التي ستكون المشرفة وضابطة الإيقاع، وهذا ما يشبه اتفاق 17 أيار الذي كان يشير إلى تنسيق أمني وعسكري وتنفيذ دوريات مشتركة. أما فما هو مطروح يتعلق بالتنسيق على المستوى السياسي والمدني".

