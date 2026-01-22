"مجلس مدني اسرائيلي - لبناني مشترك وتحكّم بحركة الجيش".. اسرائيل تشترط! (المدن)

وأضافت الصحيفة، "من بين الشروط الإسرائيلية
القاسية أيضاً، فرض منطقة خالية من السلاح الثقيل والمتوسط في كل جنوب نهر الأولي، وربما التحكم لاحقاً بحركة الجيش اللبناني
، والاتفاق معه على صيغة تحركه ونقاط انتشاره. كذلك يطرح الإسرائيليون مسألة فرض منطقة عازلة على القرى الأمامية بمدى 5 كلم، والعودة إلى تنسيق أمني مشابه لاتفاق 17 أيار، وإجراء دوريات أمنية
مشتركة مع لبنان
أو من خلال التنسيق ضمن مسافة 10 كلم".
وتابعت: "إحدى أكثر النقاط الشائكة هي بروز فكرة إنشاء مجلس مدني يعمل على إدارة شؤون هذه المنطقة التي يراد تحويلها إلى منطقة اقتصادية، وفق المصطلحات الأميركية. وهذا ما يعني تحويلها إلى منطقة استثمار سياحي ومصانع، وتريد إسرائيل
من خلال هذا المجلس التحكم بالسيادة على هذه الأراضي اللبنانية
، وهو ما سيكون ممهداً للمطالبة بالوصول إلى اتفاق سلام أو تطبيع أو فتح مكتب تمثيلي في لبنان. لا بد لأيّة مفاوضات أن تشمل لاحقاً ملف الحدود البحرية والتنقيب عن النفط والغاز وكيفية العمل في لبنان على تصدير
الغاز المستخرج واحتمال دمجه مع الغاز الإسرائيلي
".