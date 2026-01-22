عاجل
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
01:58
صباحاً في قناريت.. مشاهد صادمة توثّق حجم الدمار (شاهد الفيديو)
05:51
عمو عادل.. شيف وأكثر - شاهد الفيديو
2026-01-21
بالفيديو - استهداف سيارة على طريق الزهراني
2026-01-20
ما الذي يخفيه ماكرون خلف نظارته؟ - شاهد الفيديو
2026-01-20
كذبة غرينلاند وحجمها الحقيقي (شاهد الفيديو)
محليات
لقاء مرتقب بين عون وبري
2026-01-22 | 00:49
A-
A+
لقاء مرتقب بين عون وبري
كشفت معلومات صحيفة المدن، عن لقاءٍ مرتقب في بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث سيكون بند الانتخابات فيه أساسيًّا".
لقاء مرتقب بين عون وبري
محليات
جوزاف عون
نبيه بري
الرئيس عون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان: اعملوا كفريق واحد من أجل إعادة نهضة الكازينو ليؤدي دوره كمعلم فني وثقافي وسياحي وتحقيق انتظام مالي فيه يضمن حقوق الدولة
"مجلس مدني اسرائيلي - لبناني مشترك وتحكّم بحركة الجيش".. اسرائيل تشترط! (المدن)
04:20
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
04:20
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
04:15
من قناريت… مراسل الجديد يعاين الأضرار بعد الغارات أمس
04:15
من قناريت… مراسل الجديد يعاين الأضرار بعد الغارات أمس
04:12
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
04:12
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
خاص الجديد
04:20
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
محليات
04:15
من قناريت… مراسل الجديد يعاين الأضرار بعد الغارات أمس
خاص الجديد
04:12
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
04:20
من قناريت… مراسل الجديد يعاين الأضرار بعد الغارات أمس
04:15
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
04:12
سلام: ملاحظات الصندوق ليست إملاءات فنحن في مسار تفاوضي مع الصندوق وأنا واثق من أننا سنتمكن من إيجاد حلول مناسبة للمسائل التي أبدى الصندوق ملاحظات بشأنها
04:01
سلام: بالنسبة لتعليقات صندوق النقد على مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع فإن كلمة «رفض» مبالغ فيها
04:00
بعد تقرير "الجديد" وبتوجيه من وزير الصحة.. مداهمات في البقاع!
03:41
03:13
فيديو - مبادرة إنسانية تجمع سلافيا براغ وبرشلونة
2026-01-13
ألغيتُ الاجتماعات والمساعدة في الطريق.. رسالة من ترامب لمتظاهري إيران
02:25
باع ذهباً مزيفاً… هل وقعتم في فخه؟
2026-01-18
الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards
01:20
الرئيس عون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان: اعملوا كفريق واحد من أجل إعادة نهضة الكازينو ليؤدي دوره كمعلم فني وثقافي وسياحي وتحقيق انتظام مالي فيه يضمن حقوق الدولة
2026-01-15
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في بلدة سحمر في البقاع الغربي
13:09
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2026
2026-01-20
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
محليات
00:17
إستياء جنوبي من "حزب الله"! (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:17
إستياء جنوبي من "حزب الله"! (أسرار نداء الوطن)
عربي و دولي
01:48
بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!
عربي و دولي
01:48
بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!
محليات
04:36
أمطار أم ارتفاع في الحرارة؟ إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة
محليات
04:36
أمطار أم ارتفاع في الحرارة؟ إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة
عربي و دولي
05:30
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
عربي و دولي
05:30
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
محليات
02:54
بعد تقرير "الجديد".. قوى الأمن تضبط مستودعيْ دجاج فاسد!
محليات
02:54
بعد تقرير "الجديد".. قوى الأمن تضبط مستودعيْ دجاج فاسد!
محليات
00:28
"قطيعة" بين الرئيس عون و"حزب الله".. وتحذير من نار الشارع! (نداء الوطن)
محليات
00:28
"قطيعة" بين الرئيس عون و"حزب الله".. وتحذير من نار الشارع! (نداء الوطن)
