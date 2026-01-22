"أمطار متفرقة وبرد ورعد".. نهاية أسبوع باردة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ومن المتوقع حدوث انفراجات اعتبارا الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:



الحال العامة:



طقس متقلب وماطر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث يستقر تدريجا لغاية ليل الإثنين المقبل حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره إيطاليا يحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياحا ناشطة.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر الثاني في بين 12 و 19، في بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، بينما تبقى الأجواء باردة نسبيا ليلا، تنشط الرياح المحملة بالغبار جنوب البلاد فتصل سرعتها لحدود 65 كلم/س فتسوء معه الرؤية احيانا. تبقى الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة موحلة بخاصة في الداخل وجنوب البلاد خلال النها،ر ثم تتكاثف الغيوم تدريجا إعتبارا الظهر وترتفع نسبة الرطوبة فتهطل الأمطار بغزارة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا مع إحتمال تساقط بعض حبات البرد، كما تتساقط الثلوج ليلا إعتبارا من ارتفاع 2000 متر وتتدنى فجر الجمعة على 1700 متر.



الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ومن المتوقع حدوث انفراجات اعتبارا من بعد الظهر.



السبت: غائم جزئيا الى غائم، مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة النهارية وانخفاض الحرارة الليلية مع احتمال هطول بعض الأمطار والثلوج الخفيفة المتفرقة على ارتفاع 1800 متر خلال النهار ثم يستقر الطقس ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية إعتبارا من ارتفاع 1500 متر.



الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح ليلا خصوصا جنوب البلاد.



-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 12 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية شرقية ناشطة جنوب البلاد تصل سرعتها لحدود ال65 كم/س، تتحول تدريجا خلال النهار إلى جنوبية - جنوبية غربية ناشطة.



-الانقشاع: جيد الى متوسط.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 90 %.



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 6,41



-ساعة غروب الشمس: 16,59