نكبة قناريت.. مراسل الجديد يعاين الدمار (فيديو)

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وتم البحث في تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على لبنان، ولا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.
بعد الغارات الاسرائيلية أمس.. مراسل الجديد يعاين الاضرار في انصار
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر.