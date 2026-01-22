الأخبار
محليات

نكبة قناريت.. مراسل الجديد يعاين الدمار (فيديو)

2026-01-22 | 05:22
نكبة قناريت.. مراسل الجديد يعاين الدمار (فيديو)

نكبة قناريت.. مراسل الجديد يعاين الدمار

بعد الغارات الاسرائيلية أمس.. مراسل الجديد يعاين الاضرار في انصار
"أمطار متفرقة وبرد ورعد".. نهاية أسبوع باردة!

سلام يلتقي بارو… دعم الجيش والإصلاحات على الطاولة
سلام يلتقي بارو… دعم الجيش والإصلاحات على الطاولة

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وتم البحث في تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على لبنان، ولا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.

بعد الغارات الاسرائيلية أمس.. مراسل الجديد يعاين الاضرار في انصار
بعد الغارات الاسرائيلية أمس.. مراسل الجديد يعاين الاضرار في انصار

بعد الغارات الاسرائيلية أمس.. مراسل الجديد يعاين الاضرار في انصار

"أمطار متفرقة وبرد ورعد".. نهاية أسبوع باردة!
"أمطار متفرقة وبرد ورعد".. نهاية أسبوع باردة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر.

سلام يلتقي بارو… دعم الجيش والإصلاحات على الطاولة
بعد الغارات الاسرائيلية أمس.. مراسل الجديد يعاين الاضرار في انصار
"أمطار متفرقة وبرد ورعد".. نهاية أسبوع باردة!
شمال الهرمل تحت القصف وخسائر جسيمة.. شاهد حجم الدمار
دجاج مجمد وخزانات دماء.. مداهمة وتوقيفات (شاهد الفيديو)
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
