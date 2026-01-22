نكبة قناريت.. مراسل الجديد يعاين الدمار (فيديو)

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر.