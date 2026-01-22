الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

في البترون.. سرقة "غريبة عجيبة"

2026-01-22 | 07:47
في البترون.. سرقة "غريبة عجيبة"
في البترون.. سرقة "غريبة عجيبة"

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالـي:

 

"بتاريخ 17-01-2025، ادّعى مدير أحد المطاعم في البترون (ع. ل. ب، مواليد عام 1983، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم في التّاريخ ذاته على سرقة مبلغ مالي قُدِّر بحوالي /4,932/ دولارًا أميركيًا من داخل خزنة المطعم، من دون حصول عمليّة كسر أو خلع.



على الأثر، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات، في خلال فترة وجيزة، من تحديد هويّة الفاعل، ويُدعى:


ع. ب. (مواليد عام 2000، لبناني)

بالتّاريخ ذاته، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، في خلال ساعات معدودة، من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في حلبا، أسفر عن توقيفه.


بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ مالي قدره /3,858/ دولارًا أمريكيًّا، وحوالي 21 مليون ل. ل.


بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل خزنة المطعم في البترون، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".

في البترون.. سرقة "غريبة عجيبة"

