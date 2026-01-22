للمرة الثانية.. اسرائيل تستهدف مشروعاً للطاقة الشمسية في انصار (فيديو)

افادت معلومات أن مدعي عام التمييز اصدر مذكرة توقيف بحق الصحافي علي برو وتمت الاحالة الى كل الاجهزة الامنية بدعوى التهجم على رئيس الجمهورية، وفي السياق ذاته افيد عن استدعاء الصحافي حسن عليق وآخرين على على خلفية الاساءة لرئيس الجمهورية جوزاف عون.