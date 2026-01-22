للمرة الثانية.. اسرائيل تستهدف مشروعاً للطاقة الشمسية في انصار (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
افادت معلومات أن مدعي عام التمييز اصدر مذكرة توقيف بحق الصحافي علي برو وتمت الاحالة الى كل الاجهزة الامنية بدعوى التهجم على رئيس الجمهورية، وفي السياق ذاته افيد عن استدعاء الصحافي حسن عليق وآخرين على على خلفية الاساءة لرئيس الجمهورية جوزاف عون.
كشفت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول الكلفة المالية لعملية اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، التي نُفذت في 27 أيلول 2024.