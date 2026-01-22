لقاء سلام فيصل بن فرحان في دافوس.. إشادة سعودية بجهود الحكومة اللبنانية

وقد أعرب الرئيس سلام عن ثقته في التقدم الحاصل على المستوى الأمني في البلاد وفي السيطرة على والمرافىء متمنياً ان يساعد ذلك على رفع الحظر عن الصادرات وكذلك عن سفر رعايا إلى ‎.

وقد أثنى الأمير بن فرحان على جهود الحكومة اللبنانية، وأكد بدوره أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين المملكة ولبنان وتطوير التعاون بين البلدين في شتى الميادين.