لقاء سلام فيصل بن فرحان في دافوس.. إشادة سعودية بجهود الحكومة اللبنانية

وقد أعرب الرئيس سلام عن ثقته في التقدم الحاصل على المستوى الأمني في البلاد وفي السيطرة على المطار والمرافىء متمنياً ان يساعد ذلك على رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وكذلك عن سفر رعايا المملكة إلى لبنان.
وقد أثنى الأمير فيصل بن فرحان على جهود الحكومة اللبنانية، وأكد بدوره أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين المملكة ولبنان وتطوير التعاون بين البلدين في شتى الميادين.
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، وشكره على الجهود التي بذلها لإنجاح زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وطلب رجي من السفير بورجيا نقل شكر الشعب اللبناني للحبر الأعظم وتقديره لوقوف الكرسي الرسولي الدائم إلى جانب لبنان. من جهته أكد السفير بورجيا على الأثر الإيجابي الذي تركته الزيارة لدى البابا، وعلى دعم الفاتيكان المستمر لقضايا لبنان كي ينعم بالسلام والاستقرار.