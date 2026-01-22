صباحاً في قناريت.. مشاهد صادمة توثّق حجم الدمار (شاهد الفيديو)

سلام: ملاحظات الصندوق ليست إملاءات فنحن في مسار تفاوضي مع الصندوق وأنا واثق من أننا سنتمكن من إيجاد حلول مناسبة للمسائل التي أبدى الصندوق ملاحظات بشأنها