لقاء في بعبدا.. تصعيد الحزب بند أساسي بين عون وبري (نداء الوطن)

أمام التصعيد الذي يقوده «الحزب» على المستويين السياسي والإعلامي، علمت «نداء الوطن» أنه سيشكّل بندًا أساسيًا على جدول أعمال اللقاء الذي سيجمع في قصر بعبدا ورئيس ، في ظل قلق متزايد من انعكاس هذا التصعيد على التوازنات الداخلية.



وبحسب المعلومات، سيتناول البحث ضرورة ضبط الإيقاع السياسي والإعلامي وتوحيد الموقف الرسمي في مواجهة الضغوط الخارجية المرشحة للتصاعد، لا سيما بعد عرض الخطة التي أعدّها لحصر السلاح شمال الليطاني، والتي سيقدّمها العماد رودولف هيكل فور عودته من التي يزورها أوائل شباط، وما يمكن أن تثيره هذه الخطة من تفاعلات داخلية وخارجية. كما سيجري التطرّق إلى ملف إعادة الإعمار، الذي سيُطرح كبند أساسي على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من الخارج، في محاولة لإظهار التماسك السياسي والمؤسساتي في مقاربة هذا الملف المهم جدًا وربطه بالاستقرار الأمني والمالي.