استعدوا لعطلة نهاية الأسبوع.. هل ترتفع الحرارة؟

الطقس المتوقع في :

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع هدول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا الظهر، يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

السبت:

غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال ومن دون تعديل في الداخل ، مع احتمال هطول بعض الأمطار و تساقط الثلوج الخفيفة المتفرقة على ارتفاع 1800 متر نهارا، ثم يستقر الطقس ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية إعتبارا من ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

الأحد:

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل يذكر فوق الجبال و ارتفاعها في الداخل، مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية .

الإثنين:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 10 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها من 15 الى 35 كلم/س.