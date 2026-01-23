الأخبار
محليات

استعدوا لعطلة نهاية الأسبوع.. هل ترتفع الحرارة؟

2026-01-23 | 04:25
استعدوا لعطلة نهاية الأسبوع.. هل ترتفع الحرارة؟
استعدوا لعطلة نهاية الأسبوع.. هل ترتفع الحرارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال ومن دون تعديل في الداخل ، مع احتمال هطول بعض الأمطار و تساقط الثلوج الخفيفة المتفرقة على ارتفاع 1800 متر نهارا، ثم يستقر الطقس ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية إعتبارا من ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

الطقس المتوقع في لبنان:


الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع هدول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.



السبت:

غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال ومن دون تعديل في الداخل ، مع احتمال هطول بعض الأمطار و تساقط الثلوج الخفيفة المتفرقة على ارتفاع 1800 متر نهارا، ثم يستقر الطقس ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية إعتبارا من ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.



الأحد:

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل يذكر فوق الجبال و ارتفاعها في الداخل، مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية .



الإثنين:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .



-الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 10 درجات.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها من 15 الى 35 كلم/س.

استعدوا لعطلة نهاية الأسبوع.. هل ترتفع الحرارة؟

محليات

طقس

أحوال الطقس

شتاء

من بينها المالكة لـ"betarabia".. شركات مراهنات كبرى قيد التحقيق!
بالليرة أو الدولار.. وزيرة السياحة تصدر تعميماً

"في القلب قبل الخريطة".. رجي: مزارع شبعا لبنانية
07:24

"في القلب قبل الخريطة".. رجي: مزارع شبعا لبنانية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، وشكره على الجهود التي بذلها لإنجاح زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وطلب رجي من السفير بورجيا نقل شكر الشعب اللبناني للحبر الأعظم وتقديره لوقوف الكرسي الرسولي الدائم إلى جانب لبنان. من جهته أكد السفير بورجيا على الأثر الإيجابي الذي تركته الزيارة لدى البابا، وعلى دعم الفاتيكان المستمر لقضايا لبنان كي ينعم بالسلام والاستقرار.

07:24

"في القلب قبل الخريطة".. رجي: مزارع شبعا لبنانية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، وشكره على الجهود التي بذلها لإنجاح زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وطلب رجي من السفير بورجيا نقل شكر الشعب اللبناني للحبر الأعظم وتقديره لوقوف الكرسي الرسولي الدائم إلى جانب لبنان. من جهته أكد السفير بورجيا على الأثر الإيجابي الذي تركته الزيارة لدى البابا، وعلى دعم الفاتيكان المستمر لقضايا لبنان كي ينعم بالسلام والاستقرار.

الوكالة الوطنية: تعرض محيط قوة من الجيش اللبناني أثناء قيامها بمهمة ميدانية مشتركة مع قوات "اليونيفيل" جنوب بلدة الخيام لإطلاق نار مصدره دبابة إسرائيلية خرجت من الموقع المستحدث في منطقة الحمامص
07:32
"في القلب قبل الخريطة".. رجي: مزارع شبعا لبنانية
07:24
معلومات الجديد: وزير الدولة القطري محمد الخليفي يزور لبنان الاثنين المقبل حيث سيلتقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ثم رئيس الحكومة الذي سيستبقيه على مائدة الغداء في زيارة ستحمل معها رزمة مشاريع ومس
07:13
الحدث - الحلقة الكاملة - 23-1-2026
06:23
غارتان محيط بعلبك.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
06:18
استهداف اسرائيلي آخر متزامن مع غارة الاوتوستراد خلف شركة ألفا في مجدلون طريق بعلبك
06:13
