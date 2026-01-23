الأخبار
محليات

من باريس مراسلة الجديد تنقل المشهد قبل وصول رئيس الحكومة الى قصر الإليزيه

2026-01-23 | 09:48
من باريس مراسلة الجديد تنقل المشهد قبل وصول رئيس الحكومة الى قصر الإليزيه
من باريس مراسلة الجديد تنقل المشهد قبل وصول رئيس الحكومة الى قصر الإليزيه

من باريس مراسلة الجديد تنقل المشهد قبل وصول رئيس الحكومة الى قصر الإليزيه

محليات

لبنان

الجديد

Aljadeed
هجوم شيعي على منتقدي عون… والرئاسة تتحرّك قانونياً (النهار)
كلمة أغضبت "البيئة".. والسلاح تحت امرة الدولة؟ (فيديو)

سلام للرئيس الفرنسي: نشدد على ضرورة إيجاد بديل لقوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها
13:58
الحوار بين حارة حريك وبعبدا معطل.. والبيئة غاضبة
13:55
سلام: لضرورة وقف خروقات إسرائيل للسيادة اللبنانية وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها
13:55
سلام: أي رهان من أي جهة على استغلال حصر السلاح هو مغامرة ستدفع لبنان إلى مزيد من المآسي
13:54
الرئيس نواف سلام للرئيس الفرنسي: ملتزمون باستكمال عملية حصر السلاح في كافة الأراضي اللبنانية
13:52
ماكرون خلال لقائه ​سلام: نُحضّر في باريس لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
13:23
