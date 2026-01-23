الرئيس نواف سلام للرئيس الفرنسي: ملتزمون باستكمال عملية حصر السلاح في كافة الأراضي اللبنانية

الراعي في رسالة العيد: ما إن غادر البابا كانت الموافقة الأميركيّة على المفاوضات وتعيين السفير كرم ونصلّي لتمكين الجيش من استكمال حصر السلاح لبسط سيادة الدولة على كافّة الأراضي اللبنانيّة