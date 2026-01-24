افرام ينفي بشكل قاطع ما ورد في " الأخبار" عن انتخابات كسروان – جبيل

كتب النائب نعمة افرام على صفحته على منصّة أكس التالي: ‏"فاجأتني مرة أخرى جريدة " " في من عالمها الافتراضي تنشرهُ بشأن مزاعم تدخٌل الموفد السعوديّ، أو فخامة رئيس الجمهورية ، في التوصية بضمّ شخصيّة جبيليّة معيّنة إلى لائحتي في الانتخابات النيابية المقبلة".

‏أضاف:" أؤكّد مجدّدًا أنّ ما ورد هو ادّعاء لا أساس له من الصحة، ويفتقر الى المصداقيّة، ويشكّل اختلاقًا متعمّدًا لوقائع لم تُطرح يومًا، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قبل سموّ الأمير ولا من قبل فخامة الرئيس.

… وتصبحون على خير".