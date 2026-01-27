الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

القضاء يستمع الى كمال حايك حول mep.. بعد مستندات وشرح تقني قدمته الشركة

2026-01-27 | 08:47
القضاء يستمع الى كمال حايك حول mep.. بعد مستندات وشرح تقني قدمته الشركة
القضاء يستمع الى كمال حايك حول mep.. بعد مستندات وشرح تقني قدمته الشركة

استمع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، في إطار الاخبار المقدم من المؤسسة ضد شركة mep التي يملكها كريم خياط، فيما تشير المصادر الى ان الشركة قدمت معطيات ومستندات تنسف المزاعم حول وقوع تزوير.

وفي المعلومات،  حضر كمال حايك عند الساعة 1 الى مكتب مدعي عام التمييز للاستماع الى افادته، وهذه هي الافادة الثالثة لحايك تأتي بعد الاستماع المفصل الى كل من خياط ومدير الشركة يحيى مولود من قبل القاضي الحجار.
وفق المصادر فإن الشركة قدمت معطيات ومستندات تنسف وقوع التزوير وشرح مفصل للملف التقني، بعدما استخدم هذا الملف في الأسابيع الماضية لضخ اشاعات كاذبة و محاولة الابتزاز السياسي والحملات المدفوعة الثمن للضغط على القضاء من قبل بعض وسائل الاعلام وبعض المستشارين في مراكز القرار وبعض الضباط الذين يحاولون استغلال هذه القضية للاصطياد في الماء العكر، ولكن حتى هذه اللحظة فإن القضاء يقوم بالتدقيق تقنيًا والدخول بالتفاصيل الجدية والاستماع بدقة وعلى هذا الاساس يعود للاستماع إلى حايك للمرة الثالثة، بعدما تسلم القضاء الملفات التقنية الدقيقة وفق الترجيحات.
 
