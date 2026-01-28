مفتي بعلبك يقدّم سيارة بيك أب لجهاز أمن الدولة دعماً للمؤسسات الأمنية

سلم مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي سيارة بيك اب رباعية الدفع من نوع شيفروليه حديثة الصنع الى مديرية جهاز امن الدولة ممثلة برئيس جهاز ان الدولة في محافظة بعلبك الهرمل العقيد حسين الديراني مقدمة من القنصل الفخري في الامريكية السيد مصطفى ناصر



في اوتيل الخوام في بعلبك بحضور رئيس جهاز امن الدولة الاقليمي السابق العميد نيازي المقداد ، رئيس رابطة مخاتير بعلبك علي عثمان على رأس وفد من مخاتير رجال دين وفعاليات .

المفتي بكر الرفاعي .

رأى ان بعلبك احتمعت بكل عائلاتها ونخبها ومقامتها، لتكون إلى جانب المؤسسات الامنية والعسكرية للدولة ،وهذه البادرة ليست الاولى ،انما سبقها عدة مبادرات بتقديم سيارات إسعاف ،ومساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة ،اضافة الى العائلات المتعففة ،هذا الشيء يدلل ان الاغتراب في وبعلبك كنز، علينا ان نستفيد منه ،هذا الكنز عندما يترك الانسان بلده ويغترب بحثا عن لقمة العيش وينجح في ذلك ،عليه ان يقف دائما الى جانب اهله وعلى حاجات البلد ،وان يقدم صورة تشكل حافزاً لبقية المغتربين لكي يتنافسوا في خدمة مؤسسات الدولة ،امنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية .

ورأى المفتي الرفاعي أن لقاء فعاليات بعلبك والمنطقة المبارك يؤكد ان المدينة والمنطقة هي إلى جانب الدولة دائما ،وتريد للدولة ان تكون حاضرة بكافة المستويات ،وهي تقول بالفم الملآن ،بعلك جزء من هذا ،وهي منخرطة في هذا الوطن من خلال كل الانظمة والقوانين المرعية الاجراء مؤكدا ان بعلبك متقدمة في التزاماتها مع الدولة ،بالامس القريب كانت إحتفالات راس السنة ،سجلت بعلبك انها لم تطلق رصاصة واحدة ،بل التزمت وقدمت نموذجا حضارياُنريد ان يعمم على كل البلد .

وأضاف نحن في مكان ما بوصلة إعلامية عندما يكون هناك بادرة ايجابية لا تغطى كما يجب ،ولا يتناولها الاعلام كما يجب ،وعندما تقع حادثة سلبية كما يقع في كل المناطق ،للاسف الشديد يتم التركيز عليها ويتم تضخيمها .

واشار الرفاعي ان اللقاء اليوم يقول وبالفم الملآن نحن مع الدولة ،مع خياراتها ،نحن خلف المؤسسات العسكرية والأمنية ،نريد للجميع ان يتنافسوا من اجل خدمة الدولة ونهضة المجتمع،فأمن الدولة في عهدها الجديد متطورة ومتقدمة ،وهي تلبي الحاجات الامنية ،ان على صعيد مؤسسات الدولة ،وان على صعيد مكافحة الفساد الذي يجري احيانا في بعض المناطق .

واكد الرفاعي ان الهبة المقدمة تشد على ايديهم ،ونتمنى لهم النجاح والتوفيق ،ونريد من خلالهم ان تكون مكافحة الفساد شاملة وعاملة لا تستثن احداً، ولا تترك احداً ،هذه الهدية هي سنة حسنة ،نتمنى ان يتنافس المغتربون والمقيمون كذلك من لخدمة الانسان والمجتمع كي نتقدم الى الامام ،وبعلبك تستحق.

وختم المفتي الرفاعي كلمته متوجها بالشكر من مديرية امن الدولة والعقيد ديراني على ما يقوم به من نشاط.لافت ومتقدم بأرشادات من امن الدولة ممثلة باللواء لاوندس .



العقيد ديراني شكر القنصل الفخري في الاميريكية مصطفى ناصر

ومفتي بعلبك الهرمل بكر

الرفاعي على اهتمامهما .

وختاما قدم كريم ناصر القنصل الفخري في بلاد الغتراب السيد مصطفى ناصر