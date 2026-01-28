الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

مفتي بعلبك يقدّم سيارة بيك أب لجهاز أمن الدولة دعماً للمؤسسات الأمنية

2026-01-28 | 03:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مفتي بعلبك يقدّم سيارة بيك أب لجهاز أمن الدولة دعماً للمؤسسات الأمنية
مفتي بعلبك يقدّم سيارة بيك أب لجهاز أمن الدولة دعماً للمؤسسات الأمنية

سلم مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي سيارة بيك اب رباعية الدفع من نوع شيفروليه حديثة الصنع الى مديرية جهاز امن الدولة ممثلة برئيس جهاز ان الدولة في محافظة بعلبك الهرمل العقيد حسين الديراني مقدمة من القنصل الفخري في الولايات المتحدة الامريكية السيد مصطفى ناصر


في اوتيل الخوام في بعلبك بحضور رئيس جهاز امن الدولة الاقليمي السابق العميد نيازي المقداد ، رئيس رابطة مخاتير بعلبك علي عثمان على رأس وفد من مخاتير رجال دين وفعاليات .
المفتي بكر الرفاعي .
رأى ان بعلبك احتمعت بكل عائلاتها ونخبها ومقامتها، لتكون إلى جانب المؤسسات الامنية والعسكرية للدولة ،وهذه البادرة ليست الاولى ،انما سبقها عدة مبادرات بتقديم سيارات إسعاف ،ومساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة ،اضافة الى العائلات المتعففة ،هذا الشيء يدلل ان الاغتراب في لبنان وبعلبك كنز، علينا ان نستفيد منه ،هذا الكنز عندما يترك الانسان بلده ويغترب بحثا عن لقمة العيش وينجح في ذلك ،عليه ان يقف دائما الى جانب اهله وعلى حاجات البلد ،وان يقدم صورة تشكل حافزاً لبقية المغتربين لكي يتنافسوا في خدمة مؤسسات الدولة ،امنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية .
ورأى المفتي الرفاعي أن لقاء فعاليات بعلبك والمنطقة المبارك  يؤكد ان المدينة والمنطقة هي إلى جانب الدولة دائما ،وتريد للدولة ان تكون حاضرة بكافة المستويات ،وهي تقول بالفم الملآن ،بعلك جزء من هذا الوطن ،وهي منخرطة في هذا الوطن من خلال كل الانظمة والقوانين المرعية الاجراء مؤكدا  ان بعلبك متقدمة في التزاماتها مع الدولة ،بالامس القريب كانت إحتفالات راس السنة ،سجلت بعلبك  انها لم تطلق رصاصة واحدة ،بل التزمت وقدمت نموذجا حضارياُنريد ان يعمم على كل البلد .
وأضاف نحن في مكان ما بوصلة إعلامية عندما يكون هناك بادرة ايجابية لا تغطى كما يجب ،ولا يتناولها الاعلام كما يجب ،وعندما تقع حادثة سلبية كما يقع في كل المناطق ،للاسف الشديد يتم التركيز عليها ويتم تضخيمها .
واشار الرفاعي ان اللقاء اليوم  يقول وبالفم الملآن نحن مع الدولة ،مع خياراتها ،نحن خلف المؤسسات العسكرية والأمنية ،نريد للجميع ان يتنافسوا من اجل خدمة الدولة ونهضة المجتمع،فأمن الدولة في عهدها الجديد متطورة ومتقدمة ،وهي تلبي الحاجات الامنية ،ان على صعيد مؤسسات الدولة ،وان على صعيد مكافحة الفساد الذي يجري احيانا في بعض المناطق .
واكد الرفاعي ان الهبة المقدمة اليوم تشد على ايديهم ،ونتمنى لهم النجاح والتوفيق ،ونريد من خلالهم ان تكون مكافحة الفساد شاملة وعاملة  لا تستثن احداً، ولا تترك احداً ،هذه الهدية هي سنة حسنة ،نتمنى ان يتنافس المغتربون والمقيمون كذلك من لخدمة الانسان والمجتمع كي نتقدم الى الامام ،وبعلبك تستحق.
وختم المفتي الرفاعي كلمته متوجها بالشكر من مديرية امن الدولة والعقيد ديراني على ما يقوم به من نشاط.لافت ومتقدم بأرشادات من امن الدولة ممثلة باللواء لاوندس .

العقيد ديراني شكر القنصل الفخري في الولايات المتحدة الاميريكية مصطفى ناصر
 ومفتي بعلبك الهرمل بكر
 الرفاعي على اهتمامهما .
وختاما قدم كريم ناصر باسم القنصل الفخري في بلاد الغتراب السيد مصطفى ناصر
مقالات ذات صلة
مفتي بعلبك يقدّم سيارة بيك أب لجهاز أمن الدولة دعماً للمؤسسات الأمنية

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب عدنان طرابلسي للجديد: موازنة 2026 ليست مثالية لكنها افضل من سابقاتها ولم تتأخر بخلاف الموازنات السابقة
النائب رازي الحاج لـ"الجديد": لا يمكن تحميل هذه الحكومة كل تبعات الانهيار لكن يجب البدء بالحلول

اقرأ ايضا في محليات

بري ليعقوبيان: "ما معِك خبر شي"! (فيديو)
07:03

بري ليعقوبيان: "ما معِك خبر شي"! (فيديو)

اعترضت النائبة بولا يعقوبيان على الوقت الذي أُعطي للنائبة حليمة قعقور خلال جلسة مناقشة الموازنة، واعتبرت أنّ بعض النواب حصلوا على وقتٍ أطول من دون أن يعترض أحد.
ليردّ عليها الرئيس بري قائلاً: "إنتِ ما معِك خبر شي"، لأن قعقور كانت قد طلبت هذا الوقت وحصلت على أكثر.

07:03

بري ليعقوبيان: "ما معِك خبر شي"! (فيديو)

اعترضت النائبة بولا يعقوبيان على الوقت الذي أُعطي للنائبة حليمة قعقور خلال جلسة مناقشة الموازنة، واعتبرت أنّ بعض النواب حصلوا على وقتٍ أطول من دون أن يعترض أحد.
ليردّ عليها الرئيس بري قائلاً: "إنتِ ما معِك خبر شي"، لأن قعقور كانت قد طلبت هذا الوقت وحصلت على أكثر.

يحدث الآن

اخترنا لك
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير من السابق
07:19
بري ليعقوبيان: "ما معِك خبر شي"! (فيديو)
07:03
معلومات الجديد: الجيش يتسلّم غدًا 37 آلية من أصل 162 مقدّمة من دولة قطر ضمن رزمة المساعدات
06:43
النائب أديب عبد المسيح: لن أعطي ثقتي لهذه الموازنة
06:42
كشفت المستور.. همسات بوصعب لبري: ستسقط الموازنة (فيديو)
06:31
النائب رازي الحاج: أطالب بتخصيص 2% من الموازنة للبدء بتطبيق مشروع خدمة مجلس الخدمة المدنية عبر إضافة أربعة رواتب اعتبارًا من تموز 2026
06:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026