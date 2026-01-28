النائب أحمد رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية ونطالب بالاسراع في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار

الإليزيه: باريس تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في اللائحة الأوروبية للمنظمات "الإرهابية" (أ ف ب)

الإليزيه: باريس تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في اللائحة الأوروبية للمنظمات "الإرهابية" (أ ف ب)