من بيروت إلى السعودية.. أتراك يهرّبون المخدرات

أعلنت للأمن العام عن توقيف 4 أتراك ي مطار لتورطهم بشبكة تهريب مخدرات إلى .



وأوضحت في بيان صادر عنها: أنه "بتاريخ 25 كانون الثاني 2026، وفي إطار متابعتها الدقيقة لحركة المسافرين عبر المرافق الحدودية، أوقفت عناصر المديرية العامة للأمن العام في مطار رفيق الدولي أربعة مواطنين أتراك (ثلاثة رجال وسيدة) أثناء محاولتهم دخول الأراضي على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول.



واشارت إلى أنه "بعد الشك بحركة دخولهم ومغادرتهم المتكررة، وبناءً على إشارة المختص، خضع الموقوفون لتحقيقات كشفت عن تأسيسهم شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة من تركيا إلى ، بالتنسيق مع جهات خارجية، مقابل مبالغ مالية. كما تبيّن تنفيذهم لعدة عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية. وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة تؤكد تورطهم المباشر في عمليات التهريب، وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات لدى المراجع المختصة، وذلك بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل ".





































