مصطفى حمدان يؤكد الدور المحوري للسعودية ومصر في مواجهة الفوضى الإقليمية

أكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، أنه في ظل ما يسيطر على منطقة من أزمات عميقة، في الأمن والسياسة، ومتغيرات إقليمية كبرى، نتيجة لفوضى التناسق الدولي بين الدول الكبرى، يبرز بوضوح تام الدور المركزي للمملكة وجمهورية مصر العربية، في صون أسس اعادة الاستقرار لدول ، ومواجهة كل الازمات التي تعصف بها، نتيجة للمشاريع العدوانية الاسرائيلية.