الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

مصطفى حمدان يؤكد الدور المحوري للسعودية ومصر في مواجهة الفوضى الإقليمية

2026-01-28 | 08:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصطفى حمدان يؤكد الدور المحوري للسعودية ومصر في مواجهة الفوضى الإقليمية
مصطفى حمدان يؤكد الدور المحوري للسعودية ومصر في مواجهة الفوضى الإقليمية

أكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، أنه في ظل ما يسيطر على منطقة الشرق الأوسط من أزمات عميقة، في الأمن والسياسة، ومتغيرات إقليمية كبرى، نتيجة لفوضى التناسق الدولي بين الدول الكبرى، يبرز بوضوح تام الدور المركزي للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، في صون أسس اعادة الاستقرار لدول العالم العربي، ومواجهة كل الازمات التي تعصف بها، نتيجة للمشاريع العدوانية الاسرائيلية.

إن الأحداث المتتالية في الأيام الماضية التي بلغت فيها هذه الفوضى الإقليمية ذروتها، والتي لا نزال تحت تأثيراتها، وما تقوم به القيادتين السعودية والمصرية، في درأ الأخطار، وتواصل إداء دورها الاستراتيجي العالي الإقليمي والدولي والتاريخي، الثابت على مبادئها الراسخة برفض العنف، والدعوة إلى السلام والتمسك بسياسة البناء ورفض الاستلاء على مقدرات الاخرين، هو الدليل المؤكد على قدرة مصر والسعودية على بناء السد المنيع، لحماية وصون الأمن القومي العربي وكل أبناء الأمة. 
توجه العميد مصطفى حمدان بأسمى آيات التقدير والاحترام إلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه الفصل الذي أكد فيه على ثوابت مصر العربية، بالدعوة الى حماية أهل فلسطين على أرضهم، ومنع تهجيرهم، وتصفية القضية الفلسطينية، وإقامة دولتهم الشرعية، ورفض مصر القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، أو إنشاء ميليشيات وكيانات موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية، حرصاً على عروبتنا وصوناً لشباب الأمة في بناء مستقبل التقدم والازدهار.
مقالات ذات صلة
مصطفى حمدان يؤكد الدور المحوري للسعودية ومصر في مواجهة الفوضى الإقليمية

محليات

مصطفى حمدان

السعودية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
انتقاد علني من "أمل" لقاسم
بعد أيام من البحث.. الدفاع المدني يعثر على جثة إليسار

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
روايات متضاربة بشأن شاحنتيّ الطيونة - التفاصيل في النشرة المسائية
12:32
الهيئات الناخبة تستعد- التفاصيل في النشرة المسائية
12:09
نواب بالاسم لم يُسمع لهم صوت- التفاصيل في النشرة المسائية
11:55
النائب زياد حواط: أمامنا مشروع موازنة أقل من عادي وكأن الانهيار لم يصب مالية الدولة
11:32
استكمالًا لمناقشة موازنة عام 2026.. مراسلة الجديد تنقل آخر المستجدات من مجلس النواب - شاهد البث المباشر
11:12
ابراهيم منيمنة: إن هذه الموازنة استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة إصلاحية والتشوه الذي أصاب النظام المالي غير قابل للإصلاح
11:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026