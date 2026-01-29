قائد الجيش ينجز الملف… ومخاوف من صدام يفتح باب الفوضى (الديار)

علمت "الديار
" من مصادر مطلعة ان قائد الجيش
العماد رودولف هيكل
انجز ملفا كاملا سيحمله معه الى واشنطن
حول احتياجات الجيش، كذلك تم انجاز ملف متكامل حول خطة الجيش لحصر السلاح على كامل الاراضي اللبنانية
. وفي هذا السياق، لن تتغير مقاربة قائد الجيش حول كيفية تنفيذ الخطة شمال الليطاني
، ولا يزال متمسكا باستراتيجة الاحتواء ربطا بتقدم التزام
"اسرائيل" بمندرجات اتفاق وقف الاعمال العدائية. ووفق تلك الاوساط، لن يكون هيكل محرجا امام الضغوط الاميركية المفترضة،وهو ينطلق من قاعدة صلبة عنوانها عدم وضع الجيش في مواجهة مع شعبه، ربطا بتصور واضح يفيد بان اي توجه لتنفيذ حصر السلاح شمال الليطاني، دون تفاهمات مسبقة، لن يؤدي الى صدام
مباشر مع حزب الله
، وانما القلق من صدام مع "بيئة" معينة قد تدخل البلد في الفوضى.