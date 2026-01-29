قائد الجيش ينجز الملف… ومخاوف من صدام يفتح باب الفوضى (الديار)

علمت " " من مصادر مطلعة ان العماد انجز ملفا كاملا سيحمله معه الى حول احتياجات الجيش، كذلك تم انجاز ملف متكامل حول خطة الجيش لحصر السلاح على كامل الاراضي . وفي هذا السياق، لن تتغير مقاربة قائد الجيش حول كيفية تنفيذ الخطة شمال ، ولا يزال متمسكا باستراتيجة الاحتواء ربطا بتقدم "اسرائيل" بمندرجات اتفاق وقف الاعمال العدائية. ووفق تلك الاوساط، لن يكون هيكل محرجا امام الضغوط الاميركية المفترضة،وهو ينطلق من قاعدة صلبة عنوانها عدم وضع الجيش في مواجهة مع شعبه، ربطا بتصور واضح يفيد بان اي توجه لتنفيذ حصر السلاح شمال الليطاني، دون تفاهمات مسبقة، لن يؤدي الى مباشر مع ، وانما القلق من صدام مع "بيئة" معينة قد تدخل البلد في الفوضى.