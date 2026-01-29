مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا: تسليم من أمضوا 10 سنوات سجنية

أحال ، ، إلى مسودة اتفاقية قضائية بين وسوريا لمعالجة ملف الموقوفين. وأوضح متري في رسالته إلى الحكومة أن المسودة تحظى بموافقة الجانب السوري ممثلاً بوزير العدل، وأن اطلعت عليها وأكدت أنها لا تخالف القوانين المرعية الإجراء، مما يتيح للحكومة إقرارها وبدء العمل بها.



ووفق المسودة، فإن الاتفاقية التي سيوقعها وزير العدل اللبناني مع نظيره السوري، ستُنفذ خلال ثلاثة أشهر، مع بقائها سارية لمعالجة أي ملفات مشابهة، مع منح كلا الجانبين في طلب تعديلها وفق ظروف خاصة.



وتشمل الاتفاقية الموقوفين الذين قضوا أكثر من عشر عقوبتهم في لبنان، ما يسمح بتسليم الغالبية العظمى من السجناء، بما في ذلك من أدانتهم المحاكم بجرائم قتل مدنيين وعسكريين لبنانيين. وتبقي الاتفاقية الباب مفتوحاً أمام تحصيل الحقوق الشخصية للمتضررين.