الجيش يتسلّم هبة قطرية بحضور السفير القطري والأميركي

صدر عن البيان التالي:

أقيم في اللوجستي - كفرشيما حفل تسلّم الدفعة الأولى من الهبة المقدمة من دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية للجيش، تتضمن عدًدا من الآليات، بحضور القطري في الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والسفير الأميركي ميشال عيسى، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط".

خلال الحفل، ألقى العميد الركن أمين القاعي الأركان للتجهيز جاء فيها: "تأتي هذه الهبة استكمالًا لسلسلة من المساعدات القيّمة التي قدّمتها السلطات القطرية، سعيًا منها إلى تلبية قسم من حاجات الجيش، ودعم جهوده في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره".

من جهة أخرى، أكد السفير القطري بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدَين، ودعمها للجيش، إيمانًا منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما لفت إلى استمرار المبادرات القطرية مستقبلًا.

في ختام الحفل، سلّم العميد الركن القاعي كتاب شكر قائد الجيش إلى السفير القطري.