الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الجيش يتسلّم هبة قطرية بحضور السفير القطري والأميركي

2026-01-29 | 08:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش يتسلّم هبة قطرية بحضور السفير القطري والأميركي
الجيش يتسلّم هبة قطرية بحضور السفير القطري والأميركي

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

أقيم في اللواء اللوجستي - كفرشيما حفل تسلّم الدفعة الأولى من الهبة المقدمة من دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية للجيش، تتضمن عدًدا من الآليات، بحضور السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والسفير الأميركي ميشال عيسى، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط".
خلال الحفل، ألقى العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كلمة جاء فيها: "تأتي هذه الهبة استكمالًا لسلسلة من المساعدات القيّمة التي قدّمتها السلطات القطرية، سعيًا منها إلى تلبية قسم من حاجات الجيش، ودعم جهوده في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره".
من جهة أخرى، أكد السفير القطري التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدَين، ودعمها للجيش، إيمانًا منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما لفت إلى استمرار المبادرات القطرية مستقبلًا.
في ختام الحفل، سلّم العميد الركن القاعي كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى السفير القطري.
مقالات ذات صلة
الجيش يتسلّم هبة قطرية بحضور السفير القطري والأميركي

محليات

الجيش اللبناني

قطر

السفير الأميركي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قائد الجيش ينجز الملف… ومخاوف من صدام يفتح باب الفوضى (الديار)
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير

اقرأ ايضا في محليات

هكذا توزعت أصوات المصادقة على موازنة 2026
14:56

هكذا توزعت أصوات المصادقة على موازنة 2026

صادق مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتا مقابل 34 صوتا معارضا و11 صوتًا ممتنعًا.

14:56

هكذا توزعت أصوات المصادقة على موازنة 2026

صادق مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتا مقابل 34 صوتا معارضا و11 صوتًا ممتنعًا.

يحدث الآن

اخترنا لك
هكذا توزعت أصوات المصادقة على موازنة 2026
14:56
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتا و34 صوتا معارضا و11 صوتًا ممتنعًا
14:44
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة عام 2026
14:43
فتح الطريق الدولي عند مستديرة الجبلي دورس جنوبي بعلبك بعد قطعها من قبل العسكريين المتقاعدين
14:12
الوكالة الوطنية: محتجون قطعوا الاوتوستراد الساحلي في الجية عند مفرق برجا
13:59
ضغط الوقت يرهق لبنان… والسلاح يحدّد مستقبل الدعم
13:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026