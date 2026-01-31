الأخبار
محليات

"الإعمار ممنوع".. قبل الخضوع للشروط الإسرائيلية (البناء)

2026-01-31 | 01:21
&quot;الإعمار ممنوع&quot;.. قبل الخضوع للشروط الإسرائيلية (البناء)
"الإعمار ممنوع".. قبل الخضوع للشروط الإسرائيلية (البناء)

كتبت صحيفة "البناء" تقول:

ربطت مصادر سياسية لـ"البناء": بين الإعتداءت الإسرائيلية أمس، وبين قرار مجلس الوزراء إقرار آلية إعادة الإعمار، مشيرة إلى أنّ استهداف آليات تستخدم لورش الإعمار، تحمل رسالة إسرائيلية للدولة اللبنانية بأنّ إعادة الإعمار ممنوع قبل خضوع لبنان للشروط الإسرائيلية، وكذلك رسالة للجنوبيّين بأنهم لن يعودوا إلى قرارهم لا سيما الحدودية منها لأنّ ذلك يعيق بل يسقط المشروع الإسرائيلي بإنشاء المنطقة الأمنية العازلة على الحدود. كما ربطت المصادر بين التصعيد الإسرائيلي العسكري أمس، وزيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة لمناقشة سبل دعم الجيش ومسار تطبيق حصرية السلاح في جنوب النهر وشماله، وبالتالي تريد إسرائيل تشديد الضغوط العسكرية على لبنان عشية وصول القائد إلى واشنطن في محاولة للتأثير على جولة قائد الجيش ومباحثاته مع المسؤولين الأميركيين وعلى تقرير الجيش المرتقب باتجاه تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بشكل جدّي أولاً، وفصل تطبيق الخطة عن مطالبة لبنان بأيّ التزامات إسرائيلية مقابلة مثل الانسحاب ووقف العدوان واستعادة الأسرى. كما أنّ الغارات وفق المصادر غير منفصلة عن استعداد مجلس الوزراء لمناقشة تقرير الجيش عن مرحلة ما بين النهرين، ودفع المجلس تحت ضغط النار إلى اتخاذ قرارات تصعيدية ضد المقاومة من قبيل تكليف الجيش تنفيذ خطة حصر السلاح في مرحلته الثانية من دون أية ضمانات دولية والتزامات إسرائيلية مقابلة.

 

محليات

إعادة الإعمار

لبنان

إسرائيل

هزة أرضية بقوة 2.8 درجات في جبيل
لهذا السبب تعطلت "الميكانيزم" (الجمهورية)

افرام: مستعد للحرب بهذه الحالة فقط (فيديو)
افرام: مستعد للحرب بهذه الحالة فقط (فيديو)

قال النائب نعمة إفرام خلال برنامج #الحدث على قناة #الجديد انه "مستعد للذهاب الى الحرب بشرط ان يكون لدينا مقومات القتال".

في الشمال.. مانغا مهربّة بقبضة الجمارك
في الشمال.. مانغا مهربّة بقبضة الجمارك

أعلنت المديرية العامة للجمارك ـ ضابطة طرابلس أنّ "قوة من شعبة المكافحة البرية في طرابلس ضبطت كمية كبيرة من المانغا المهربة، وبوشر التحقيق مع المعنيين لإجراء المقتضي القانوني".
وأشارت المديرية إلى أنّ "هذه العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لحماية الأمن الغذائي ومنع ضياع الرسوم على خزينة الدولة".

