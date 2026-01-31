هزة أرضية بقوة 2.8 درجات في جبيل

أعلنت المديرية العامة للجمارك ـ ضابطة طرابلس أنّ "قوة من شعبة المكافحة البرية في طرابلس ضبطت كمية كبيرة من المانغا المهربة، وبوشر التحقيق مع المعنيين لإجراء المقتضي القانوني".

وأشارت المديرية إلى أنّ "هذه العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لحماية الأمن الغذائي ومنع ضياع الرسوم على خزينة الدولة".