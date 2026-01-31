بشأن الموقوفين السوريين.. اتفاقية بين لبنان وسوريا الأسبوع المقبل

كشف لوكالة فرانس برس، أن " وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون ، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة".



وأفاد متري بأن "الاتفاقية التي أقرها الجمعة، ستشمل حوالى 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون ".



وأكّد متري، أن الاتفاقية "ستوقّع في الأسبوع المقبل" لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، ويرجّح حضور وزير العدل أو .



وأقرّ في جلسته الجمعة "الاتفاقية بين وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف" وفق بيان صادر عن الحكومة.



وأوضح متري أن "المحكومين السوريين لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك".



وأشار اللبناني إلى أن إبرام الاتفاقية "يشكل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات مع قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح للدولتين".