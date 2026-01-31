الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بشأن الموقوفين السوريين.. اتفاقية بين لبنان وسوريا الأسبوع المقبل

2026-01-31 | 09:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بشأن الموقوفين السوريين.. اتفاقية بين لبنان وسوريا الأسبوع المقبل
بشأن الموقوفين السوريين.. اتفاقية بين لبنان وسوريا الأسبوع المقبل

كشف نائب رئيس الوزراء طارق متري لوكالة فرانس برس، أن "لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة".

وأفاد متري بأن "الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء الجمعة، ستشمل حوالى 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية".

وأكّد متري، أن الاتفاقية "ستوقّع في بيروت الأسبوع المقبل" لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، ويرجّح حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.

وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الجمعة "الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف" وفق بيان صادر عن الحكومة.

وأوضح متري أن "المحكومين السوريين لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك".

وأشار نائب رئيس الوزراء اللبناني إلى أن إبرام الاتفاقية "يشكل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح العليا للدولتين".
 
 
 
مقالات ذات صلة
بشأن الموقوفين السوريين.. اتفاقية بين لبنان وسوريا الأسبوع المقبل

محليات

طارق متري

فرنس برس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اجتماعات سرّية وصفقات عابرة للقارات لصالح "الحزب" (نداء الوطن)
ابقوا بعيداً.. رسالة واضحة! - شاهد الفيديو

اقرأ ايضا في محليات

لهذا السبب القوات ترفض مناظرة باسيل.. نائب يكشف (فيديو)
Play
10:50

لهذا السبب القوات ترفض مناظرة باسيل.. نائب يكشف (فيديو)

لهذا السبب القوات ترفض مناظرة باسيل.. نائب يكشف

10:50

لهذا السبب القوات ترفض مناظرة باسيل.. نائب يكشف (فيديو)

لهذا السبب القوات ترفض مناظرة باسيل.. نائب يكشف

في الضاحية الجنوبية.. الجيش يقيم يوماً صحياً مجانياً (صور)
10:27

في الضاحية الجنوبية.. الجيش يقيم يوماً صحياً مجانياً (صور)

أقامت مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش بالتعاون مع المركزين الطبيَّين للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى سان جون يومًا طبيًّا مجانيًّا للمواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في مدرسة برج البراجنة الرابعة الرسمية المختلطة، تضمّن استشارات طبية وفحوصات مخبرية مختلفة وتوزيع أدوية.

10:27

في الضاحية الجنوبية.. الجيش يقيم يوماً صحياً مجانياً (صور)

أقامت مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش بالتعاون مع المركزين الطبيَّين للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى سان جون يومًا طبيًّا مجانيًّا للمواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في مدرسة برج البراجنة الرابعة الرسمية المختلطة، تضمّن استشارات طبية وفحوصات مخبرية مختلفة وتوزيع أدوية.

يحدث الآن

اخترنا لك
جولة غنية في قضاء راشيا من قلب الأرض.. تابعوا حلقة جديدة من "العودة الى النملية" الآن على الجديد
10:52
لهذا السبب القوات ترفض مناظرة باسيل.. نائب يكشف (فيديو)
10:50
في الضاحية الجنوبية.. الجيش يقيم يوماً صحياً مجانياً (صور)
10:27
بارو في بيروت.. إلتزموا الحياد (في المشهد السياسي بعد قليل)
10:23
حملة مشددة على "الموتسيكلات".. الاثنين تبدأ!
09:31
تاريخ المناظرات في لبنان.. وأبرز المواجهات (فيديو)
09:11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026