4 آب "الحقيقة الضائعة"

محليات

نهر أسود في البقاع (فيديو)

2026-01-31 | 10:51
نهر أسود في البقاع (فيديو)

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن ثبوت تدفّق مياه صرف صحي غير مُعالجة مصدرها منطقة تعنايل، وذلك بعد كشوفات ميدانية ومعاينات تقنية بمشاركة فريق وزارة الصناعة أكدت وجود تصريف مباشر للمياه المبتذلة إلى مجرى النهر.

نهر أسود في البقاع (فيديو)

محليات

لبنان

البقاع

نهر الليطاني’

اجتماعات سرّية وصفقات عابرة للقارات لصالح "الحزب" (نداء الوطن)
ابقوا بعيداً.. رسالة واضحة! - شاهد الفيديو

لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)
00:55

لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)

كتبت جريدة الانباء الالكترونية:

تشدّد مصادر مطّلعة عبر "الأنباء الإلكترونية" على أنّ الجانب الأميركي يتطلّع إلى الاستماع لما سيعرضه هيكل، ولا سيّما في مسألة حصر السلاح غير الشرعي، وفي طليعته سلاح حزب الله، لا سيّما شمال الليطاني، إضافة إلى ملف ضبط الحدود.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمل لجنة "الميكانيزم" في المرحلة المقبلة سيكون حاضرًا أيضًا في النقاشات، التي ستستمر حتى الخامس من شباط.

الوكالة الوطنية: القاء قنبلة صوتية على حفارة في عيتا الشعب
03:00
عون الى مدريد وهيكل الى واشنطن.. ماذا ينتظر لبنان؟ (الديار)
01:15
لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)
00:55
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت سيارة على طريق معروب دردغيا
16:01
السفارة الإيطالية استضافت حفل ختام برنامج الشهادة الدولية في المشتريات العامة
15:22
إطار لإعادة الإعمار.. لكن التمويل بشروط
14:31
