نهر أسود في البقاع (فيديو)

تشدّد مصادر مطّلعة عبر "الأنباء الإلكترونية" على أنّ الجانب الأميركي يتطلّع إلى الاستماع لما سيعرضه هيكل، ولا سيّما في مسألة حصر السلاح غير الشرعي، وفي طليعته سلاح حزب الله، لا سيّما شمال الليطاني، إضافة إلى ملف ضبط الحدود.



وأشارت المصادر إلى أنّ عمل لجنة "الميكانيزم" في المرحلة المقبلة سيكون حاضرًا أيضًا في النقاشات، التي ستستمر حتى الخامس من شباط.