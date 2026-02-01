عون الى مدريد وهيكل الى واشنطن.. ماذا ينتظر لبنان؟ (الديار)

كتبت صحيفة :

قالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى اسبانيا تلبية لدعوة من ملك اسبانيا ورئيس وزرائها ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل مشاركة مدريد في دعم ، بالاضافة الى موضوع قوات اليونيفيل التي تشارك فيها اسبانيا والتي ابدت استعدادها مثل وايطاليا لابقاء قوات لها في الجنوب بعد انتهاء عمل الدولية.



وسيتخلل الزيارة ايضا توقيع اتفاقيات بين البلدين منه اتفاقية تعاون زراعي واخرى تتعلق بالتعاون الثقافي.



من جهة ثانية تتجه الانظار الى الاميركية التي غادر اليها امس اللبناني العماد رودولف هيكل في زيارة تستمر الى 5 شباط الجاري، حيث يحمل فيها وفق مصادر لـ«الديار» ملفات عديدة ومفصلة تتعلق بدور الجيش وما انجزه في خطة جنوبي الليطاني، وحاجات المؤسسة العسكرية لاستكمال دوره وخطة حصر السلاح، وكذلك ما ينشده من مؤتمر باريس.



وافادت المصادر ان قائد الجيش يعتزم زيارة كل من والمانيا بعد جلسة المتعلقة بخطة شمالي الليطاني في شباط الجاري.