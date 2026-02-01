الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

عون الى مدريد وهيكل الى واشنطن.. ماذا ينتظر لبنان؟ (الديار)

2026-02-01 | 01:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عون الى مدريد وهيكل الى واشنطن.. ماذا ينتظر لبنان؟ (الديار)
عون الى مدريد وهيكل الى واشنطن.. ماذا ينتظر لبنان؟ (الديار)

كتبت صحيفة الديار:

قالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى اسبانيا تلبية لدعوة من ملك اسبانيا ورئيس وزرائها ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل مشاركة مدريد في دعم الجيش اللبناني، بالاضافة الى موضوع قوات اليونيفيل التي تشارك فيها اسبانيا والتي ابدت استعدادها مثل فرنسا وايطاليا لابقاء قوات لها في الجنوب بعد انتهاء عمل القوات الدولية.

وسيتخلل الزيارة ايضا توقيع اتفاقيات بين البلدين منه اتفاقية تعاون زراعي واخرى تتعلق بالتعاون الثقافي.

من جهة ثانية تتجه الانظار الى الولايات المتحدة الاميركية التي غادر اليها امس قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في زيارة تستمر الى 5 شباط الجاري، حيث يحمل فيها وفق مصادر لـ«الديار» ملفات عديدة ومفصلة تتعلق بدور الجيش وما انجزه في خطة جنوبي الليطاني، وحاجات المؤسسة العسكرية لاستكمال دوره وخطة حصر السلاح، وكذلك ما ينشده من مؤتمر باريس.

وافادت المصادر ان قائد الجيش يعتزم زيارة كل من السعودية والمانيا بعد جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بخطة شمالي الليطاني في شباط الجاري.
مقالات ذات صلة
عون الى مدريد وهيكل الى واشنطن.. ماذا ينتظر لبنان؟ (الديار)

محليات

لبنان

رئيس الجمهورية

قائد الجيش

اسبانيا

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: القاء قنبلة صوتية على حفارة في عيتا الشعب
لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)

اقرأ ايضا في محليات

لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)
00:55

لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)

كتبت جريدة الانباء الالكترونية:

تشدّد مصادر مطّلعة عبر "الأنباء الإلكترونية" على أنّ الجانب الأميركي يتطلّع إلى الاستماع لما سيعرضه هيكل، ولا سيّما في مسألة حصر السلاح غير الشرعي، وفي طليعته سلاح حزب الله، لا سيّما شمال الليطاني، إضافة إلى ملف ضبط الحدود.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمل لجنة "الميكانيزم" في المرحلة المقبلة سيكون حاضرًا أيضًا في النقاشات، التي ستستمر حتى الخامس من شباط.

00:55

لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)

كتبت جريدة الانباء الالكترونية:

تشدّد مصادر مطّلعة عبر "الأنباء الإلكترونية" على أنّ الجانب الأميركي يتطلّع إلى الاستماع لما سيعرضه هيكل، ولا سيّما في مسألة حصر السلاح غير الشرعي، وفي طليعته سلاح حزب الله، لا سيّما شمال الليطاني، إضافة إلى ملف ضبط الحدود.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمل لجنة "الميكانيزم" في المرحلة المقبلة سيكون حاضرًا أيضًا في النقاشات، التي ستستمر حتى الخامس من شباط.

يحدث الآن

اخترنا لك
الوكالة الوطنية: القاء قنبلة صوتية على حفارة في عيتا الشعب
03:00
لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)
00:55
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت سيارة على طريق معروب دردغيا
16:01
السفارة الإيطالية استضافت حفل ختام برنامج الشهادة الدولية في المشتريات العامة
15:22
إطار لإعادة الإعمار.. لكن التمويل بشروط
14:31
بتوقيت حساس.. تمديدٌ للميكانيزم وهذا شكل مفاوضات إسرائيل!
14:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026