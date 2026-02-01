عون الى مدريد وهيكل الى واشنطن.. ماذا ينتظر لبنان؟ (الديار)

قالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى اسبانيا تلبية لدعوة من ملك اسبانيا ورئيس وزرائها ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل مشاركة مدريد في دعم الجيش اللبناني
، بالاضافة الى موضوع قوات اليونيفيل التي تشارك فيها اسبانيا والتي ابدت استعدادها مثل فرنسا
وايطاليا لابقاء قوات لها في الجنوب بعد انتهاء عمل القوات
الدولية.
وسيتخلل الزيارة ايضا توقيع اتفاقيات بين البلدين منه اتفاقية تعاون زراعي واخرى تتعلق بالتعاون الثقافي.
من جهة ثانية تتجه الانظار الى الولايات المتحدة
الاميركية التي غادر اليها امس قائد الجيش
اللبناني العماد رودولف هيكل في زيارة تستمر الى 5 شباط الجاري، حيث يحمل فيها وفق مصادر لـ«الديار» ملفات عديدة ومفصلة تتعلق بدور الجيش وما انجزه في خطة جنوبي الليطاني، وحاجات المؤسسة العسكرية لاستكمال دوره وخطة حصر السلاح، وكذلك ما ينشده من مؤتمر باريس.
وافادت المصادر ان قائد الجيش يعتزم زيارة كل من السعودية
والمانيا بعد جلسة مجلس الوزراء
المتعلقة بخطة شمالي الليطاني في شباط الجاري.