الداخلية تنشر فيديو يدعو الناخبين إلى التأكد من صحة بياناتهم

نشرت والبلديات، فيديو مصوّرا من الحملة الإعلامية والإعلانية للوزارة للانتخابات النيابية 2026، تحت شعار "صوتكن - صورة - وطن"، والتي تستهلّها بدعوة الناخبين إلى التأكد من صحة بياناتهم ابتداء من من شباط ولغاية الأول من آذار.



"تأكدوا من صحة بياناتكن قبل 1 آذار عند: ، أو بالبلدية، أو على موقع http://dgcs.gov.lb



للمزيد من المعلومات، اتصلوا عالـ 1766".