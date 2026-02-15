وزير الاتصالات شارل الحاج لـ"وهلق شو": سياسة الحكومة تجاه الجيش واضحة وقائمة على الاحتواء والسلطة لن تضع توقيت محدد من دون تأمين الاحتياجات اللازمة التي يحتاجها الجيش اللبناني