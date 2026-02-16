مجلس الوزراء أقر زيادة 300 الف ليرة على صفيحة البنزين وزيادة 1% على ضريبة الدخل TVA

النائب عماد الحوت: أدعم أي زيادة عادلة ومنصفة للرواتب لكن أرفض أن تُموَّل هذه الزيادة من جيب المواطن عبر رفع الـTVA 1% أو فرض 300 ألف ليرة على البنزين