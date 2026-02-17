الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

اتفاق أمني مع لبنان بشروط.. والحزب مطالب بتعهدات (الاخبار)

2026-02-17 | 00:39
اتفاق أمني مع لبنان بشروط.. والحزب مطالب بتعهدات (الاخبار)
اتفاق أمني مع لبنان بشروط.. والحزب مطالب بتعهدات (الاخبار)

كتبت صحيفة الاخبار:
كشفت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» عن وجود مفاوضات سياسية جارية على خط موازٍ، تتولّاها جهات إقليمية، بهدف التوصّل إلى «اتفاق أمني مع لبنان» يقول الأميركيون إنهم مهتمّون بترتيبه، ولا يلقى معارضة من "حزب الله".

وأوضحت المصادر أن النقاش يتركّز حول فكرة أولية، مفادها أن الجانب الأميركي يسعى للحصول على ضمانات بعدم قيام حزب الله بأي عمل ضد المستوطنات الإسرائيلية، مع وجود آلية تضمن عدم قدرته على استخدام سلاحه في المرحلة اللاحقة. ويتضمّن المُقترح أيضاً اتفاقاً لبنانيّاً مع حزب الله على مرحلة انتقالية لإدارة الملف، تشمل جزئياً التزام إسرائيل، بضمانة أميركية، بوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من بعض النقاط المحتلة، وإطلاق عدد من الأسرى.

وبحسب المصادر، يعود النقاش إلى فكرة سبق أن طرحتها مصر، مفادها أن نزع السلاح بالقوة مستحيل، وأن أيّ صدام بين الجيش وحزب الله قد يتحوّل إلى حرب أهلية وفوضى في لبنان. والبديل المطروح هو التفاهم مع الحزب على التعهّد بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، والتفاهم مع الجيش اللبناني على إدارة مخازنه وأسلحته في منطقة شمال نهر الليطاني، على أن تضمن الولايات المتحدة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وأكّدت المصادر أن الأميركيين يطالبون بانتقال البحث بين لبنان وإسرائيل إلى مستوى جديد، يشمل النقاش المباشر حول اتفاقيات أمنية تتجاوز اتفاقية الهدنة الحالية واتفاق وقف إطلاق النار، على أن لا يعارض حزب الله هذه المفاوضات أو يعطّلها، في مقابل موافقة الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام على تعديل تشكيلة الوفد اللبناني، بينما يقول رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنه لا يدعم التخلّي عن لجنة «الميكانيزم».
أرسلان: نرفض هذه السياسات ورفع الضرائب
نقابة اصحاب المحطات في لبنان: ارتفاع سعر صفيحة البنزين 361 الف ليرة اي ما يناهز 4 دولارات

الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام رمضان
10:00
10:00
"وطن الإنسان": لا سيادة حقيقية من دون تحرّر مالي
09:44
09:44
أحمد الحريري عن مشاركة الرئيس سعد الحريري بإفطار دار الفتوى: لا علم لي ونتمنى أن يبقى لمدة 3 أشهر بسبب كثافة المواعيد
08:34
08:34
أحمد الحريري لـ #هنا_بيروت: مصلحة البلد تتحقق بحصرية السلاح و"ما تحالفنا قبل مع حزب الله وما رح نتحالف"
08:31
08:31
أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري لـ #هنا_بيروت: تيار المستقبل سيكون ناخباً أساسياً في الانتخابات المقبلة وحين تحديد موعدها تتضح شكل المشاركة
08:26
08:26
الإشتراكي يحذّر من تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية ويدعو لإصلاح شامل
07:46
07:46
