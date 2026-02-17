عاجل
كتلة الوفاء للمقاومة: ننظر بريبة إلى الهمس السياسي حول عزم البعض تأجيل موعد الانتخابات لحسابات سياسية وخاصة
كتلة الوفاء للمقاومة: ننظر بريبة إلى الهمس السياسي حول عزم البعض تأجيل موعد الانتخابات لحسابات سياسية وخاصة
ترامب: الأيام الـ 10 المقبلة قد تحسم أمر الاتفاق مع إيران
ترامب: الأيام الـ 10 المقبلة قد تحسم أمر الاتفاق مع إيران
ترامب: علينا التوصل إلى اتفاق مثمر مع إيران وإلا فإن أمورا سيئة ستحدث
ترامب: علينا التوصل إلى اتفاق مثمر مع إيران وإلا فإن أمورا سيئة ستحدث
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
البقاع
13 o
AlJadeedTv
الجنوب
17 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
17 o
AlJadeedTv
متن
17 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

كنعان: التضحية بحقوق المودعين غير واردة عندنا

2026-02-17 | 05:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كنعان: التضحية بحقوق المودعين غير واردة عندنا
كنعان: التضحية بحقوق المودعين غير واردة عندنا

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في عين التينة.

وبعد اللقاء قال كنعان "زيارتي لدولة الرئيس اليوم تتعلق بكل الأمور التي تهم الناس، وأولها الملف المالي، لاسيما أنه مع الاصلاحات التي بدأنا بها في مجلس النواب، شهدنا أمس قرارات مجلس الوزراء وما تلاها من تحركات في الشارع، لاسيما على مستوى القطاع العام والرواتب".

اضاف"الحقوق محقة. وناسنا وشعبنا انتظروا طويلاً الفرج . فهل من المفيد فرض ضرائب جديدة؟ وهل ذلك يؤمن المصلحة العامة؟ فالمطلوب التأني وتأمين الاجراءات الاستثنائية للقطاع العام، ولكن وفق دراسة شاملة واصلاح كامل وشامل".

وتابع كنعان "ما وعدتنا به الحكومة في مجلس النواب كان مختلفاً. وقد تعهدت الحكومة بزيادات للعسكريين والقطاع العام تؤمن الاستمرارية ولا تضع الموظف والعسكري والاستاذ بوجه الناس، ولا تحمل الخزينة كلفة كبيرة".

اضاف "النقطة الثانية متعلقة بالفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف الذي ارسل مجدداً الى مجلس النواب. وقد شهدنا اعتراضات من كل القطاعات من النقابات الى صندوق النقد الى مصرف لبنان. والمطلوب إعطاء فرصة لقراءة متأنية، وسنحمل كرة النار في لجنة المال كعادتتا ونقوم بواجباتنا بصددها". 

وختم بالقول "على صعيد الانتخابات النيابية، يجب احترام القوانين والمؤسسات وعدم تخضيعها وترك الناس بمهب الريح قبل شهرين من الانتخابات النيابية فهذه ليست ديموقراطية".
مقالات ذات صلة
كنعان: التضحية بحقوق المودعين غير واردة عندنا

محليات

نبيه بري

ابراهيم كنعان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير المال ياسين جابر: أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال
مراسل الجديد: الجيش يعمل على اعادة فتح الطريق عند جسر الرينغ

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
كتلة الوفاء للمقاومة: ننظر بريبة إلى الهمس السياسي حول عزم البعض تأجيل موعد الانتخابات لحسابات سياسية وخاصة
10:07
عن إصرار الحكومة على حصر السلاح وقرار الضرائب.. بيان لكتلة "الوفاء للمقاومة"
10:04
يا أهل "النويري"… نزلوا لاقونا! الدولارات ناطرتكن عالخط الرئيسي مع مراسل الجديد
09:20
وزير المالية ياسين جابر يلتقي في هذه الأثناء حاكم مصرف لبنان كريم سعيد
08:53
لقاء سليمان والسفير الأميركي: دعم الدولة وحصرية السلاح في صلب البحث
08:23
Roblox تحت المجهر… الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة
08:01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026