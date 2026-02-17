كنعان: التضحية بحقوق المودعين غير واردة عندنا

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب كنعان في .



وبعد اللقاء قال كنعان "زيارتي لدولة الرئيس تتعلق بكل الأمور التي تهم الناس، وأولها الملف المالي، لاسيما أنه مع الاصلاحات التي بدأنا بها في ، شهدنا أمس قرارات وما تلاها من تحركات في الشارع، لاسيما على مستوى القطاع العام والرواتب".